數據揭本港醫務化驗師人手短缺　全港公私營機構共有多少人執業？

第五波疫情持續擴散，最新每日檢測量達30萬，下月推行全民強檢時需求將急升。現時檢測主要由醫管局及私人化驗所負責，去年醫療人力推算研究指出未來20年醫務化驗師均出現短缺，究竟現時本港有多少名醫務化驗師？於公營及私營機構執業分別佔比多少？



根據由食物及衞生局委託並於2021年發表的「2020醫療人力推算研究」，醫務化驗師出現人手短缺，推算2020年已有294人短缺的情況，意味疫情爆發前本港已人手不足。

根據醫務化驗師管理委員會註冊人員名單，截至去年底，本港共有4181名註冊醫務化驗師，較2020年多198人，但仍未能補足去年研究所指欠缺的294人，連計行業需求持續上升，估計最新人力短缺至少100人。

雖然現時有約4千名註冊醫務化驗師，根據過往醫療衞生服務人力統計調查，約7%至9%為非在港執業、退休、從事其他行業等，減去這些無執業人士後，估計實際正於本港執業有約3800至3900人。

醫務化驗主要分為臨床生化學、細胞病理學、血液學及微生物學，而新冠肺炎的檢測則由微生物科負責化驗。醫管局2020/21年報指出，現時醫管局轄下的醫務化驗師及化驗員共有1732名，但未知其中有多少屬微生物科。

根據2017年醫療衞生服務人力統計，約35%從業員為私營機構執業，以同樣比例推算現時有約1500人於私營機構。在新冠肺炎疫情下，現時樣本由醫管局檢驗，或私營化驗所驗出初步陽性後再由公共衞生化驗服務處覆檢，截至2月25日，現時有32間衞生署認可的私營化驗所，較去年2月多9間。

另一方面，於疫情來襲前，近年醫務化驗的業務收益已有上升趨勢，2019年醫務化驗收益達27億元，較5年前增加42%，成為檢測和認證業中收益最高的測試服務業務。