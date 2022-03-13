港男平均身高升到咁高！高度少過呢個數即算矮　Ｍirror有幾高？

【港男身高】高度經常是男性間比併話題，但究竟身高多少米或厘米，才算高或矮呢？美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）就公布了2022年全球男女平均身高數據，當中港男平均身高有上升！



先回答一條問題看你的高度對比平均港男，算高還是矮▼▼▼

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2022年全球男女平均身高數據，香港男性平均身高174.83厘米，於調查的195個地區中排第75名，對比2021年的171.7厘米，港男平均身高一年間高了3.13厘米。

至於MIRROR成員身高是否夠平均港男高，根據MIRROR的YouTube頻道上載的《MIRROR 100問》，成員普遍都高於港男平均身高的174.83厘米，當中以邱士縉（Stanley）最高，達183厘米，其次是李駿傑（Jeremy），有182厘米，陳卓賢（Ian）則以181厘米排第3；姜濤、呂爵安（Edan）及江𤒹生（Anson Kong）同樣是177厘米排第4。而盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman），、分別是176厘米、176厘米、175厘米，都比港男平均身高高。

其餘成員王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie），分別174厘米及172厘米，比港男平均身高略矮。邱傲然（Tiger）則於節目中只透露自己身高是「16x」厘，未有實際高度。

人氣男團MIRROR已出道三年。（資料圖片）

內地男平均身高比日本、韓國更高

內地及日本男性平均身高則分別175.66厘米及172.06厘米，排第64名及第113名。排第一的是荷蘭，男性平均身高183.78厘米；其次是黑山共和國，男性平均身高183.3厘米。最矮的則是東帝汶，男性平均身高只有160.13厘米。