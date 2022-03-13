港男平均身高升到咁高！高度少過呢個數即算矮　Ｍirror有幾高？

撰文：研數達人
出版：更新：

【港男身高】高度經常是男性間比併話題，但究竟身高多少米或厘米，才算高或矮呢？美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）就公布了2022年全球男女平均身高數據，當中港男平均身高有上升！

先回答一條問題看你的高度對比平均港男，算高還是矮▼▼▼

根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2022年全球男女平均身高數據，香港男性平均身高174.83厘米，於調查的195個地區中排第75名，對比2021年的171.7厘米，港男平均身高一年間高了3.13厘米。

至於MIRROR成員身高是否夠平均港男高，根據MIRROR的YouTube頻道上載的《MIRROR 100問》，成員普遍都高於港男平均身高的174.83厘米，當中以邱士縉（Stanley）最高，達183厘米，其次是李駿傑（Jeremy），有182厘米，陳卓賢（Ian）則以181厘米排第3；姜濤、呂爵安（Edan）及江𤒹生（Anson Kong）同樣是177厘米排第4。而盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman），、分別是176厘米、176厘米、175厘米，都比港男平均身高高。

其餘成員王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie），分別174厘米及172厘米，比港男平均身高略矮。邱傲然（Tiger）則於節目中只透露自己身高是「16x」厘，未有實際高度。

人氣男團MIRROR已出道三年。（資料圖片）

內地男平均身高比日本、韓國更高

內地及日本男性平均身高則分別175.66厘米及172.06厘米，排第64名及第113名。排第一的是荷蘭，男性平均身高183.78厘米；其次是黑山共和國，男性平均身高183.3厘米。最矮的則是東帝汶，男性平均身高只有160.13厘米。

父親節｜成功靠父幹？月入呢個數比一半港男高！你人工算多定少？陰莖短過呢個數即算短！即睇港男平均長度　2問題即知你算長定短內地人點睇男性化妝？　最多男性化妝係為咗呢樣嘢！邊區最多單身港女港男筍盤？屯門單身率最低　呢2區憑實力單身？
熱話
本地熱話
01研數所
MIRROR
盧瀚霆 Anson Lo
姜濤
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
陳瑞輝 Frankie
王智德 Alton
邱傲然 Tiger