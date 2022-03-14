疫情｜安老院舍成重災區　數據揭每50名院舍長者中1人離世

第五波疫情大爆發，安老院舍成重災區，有超過九成爆疫、約36%院友受感染，同時因接種率低下，逾千院舍長者成疫下亡魂，佔今輪疫情死亡個案近半。特首林鄭月娥早前於疫情記者會中，表示會加強支援長者及殘障院舍，包括3月18日前為全港院舍院友接種第一劑疫苗等。



究竟院舍情況有多危急？還有多少長者院友未接種？以下圖表嘗試一一解答。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮早前（10日）表示，第5波疫情累計722間院舍錄得個案，約佔全部安老院舍90.8%，另外已有248間殘疾院舍出現個案，佔全部殘疾院舍約74%。翻查資料，一般院舍可容納100-200名院友，但大多沒有獨立間隔，或較容易爆發感染群組。

感染人數方面，現時全港約6.1萬名安老院舍院友，當中累計已有約22,070名院友受感染，佔比超過36%，另有5,888名安老院舍員工感染。至於殘疾院舍亦有5,900名院友、2,200名職員感染。

今次疫情重創安老院舍，截至3月8日累計2,365宗死亡個案，院舍長者佔1,222宗（46.4%），確診死亡率高達7.6%。離世院舍長者佔整體約6.1萬院友中的2%，即每50名院友便有一人感染離世，情況極為慘重。

院舍長者約6.1萬人 2月下旬接種率約25%

安老院舍重災原因之一，是院舍長者早前接種率一直較低。2月初公務員事務局局長聶德權表示當時安老院舍接種率約為22%，以此估算約1.3萬名院友已接種；疫情愈趨嚴重，政府推出多項措施提高接種率，同時院友接種意願亦大增，至2月20日勞福局局長羅致光在網誌表示，接種率增至25%，即估算約1.5萬名院友已接種。

政府最新目標是於兩周內為全港院舍院友接種第一劑疫苗，對比2月下旬數字，即還需為大約4.5萬名院友接種。至於全港人口中，70-79歲首劑接種率已達79%，80歲或以上亦最過五成。

林鄭早前於疫情記者會中，表示會為院舍及院友提供四類支援，包括3月18日前為全港院舍院友接種第一劑疫苗；為院舍提供閉環管理，為照顧者提供酒店、專車及防護裝備；設立長者隔離設施及暫託中心；將向安老院舍長者派發附有中成藥的抗疫包。