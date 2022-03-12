疫情下留家煲網劇　數據揭港人最愛詐騙題材　仲有呢齣大尺度日劇

疫情持續，戲院關閉多時，加上市民盡量留家抗疫減少外出，在串流平台看電影成為不少人解悶的之選。「01研數所」整理Netflix及Disney+的香港區收視榜數據，看看疫情下港人最常看哪些電影及節目，發現「詐騙」這個主題竟大受歡迎！另外有齣廿年前的賀歲片再登榜首。



由於兩大串流平台均未有公布詳細收看數字，記者根據Flixpatrol網站收集的每日收視排名，統計由今年2月1日至3月10日共38天內的每日榜首節目。

其中於Netflix電影榜上，紀錄片《Tinder詐騙王》長居榜首兩周以上，成為香港疫情下最受歡迎的串流節目之一。紀錄片講述主角假裝是鑽石王老五，於交友軟件上騙取多名女士的芳心和金錢，終招致受害者聯手反擊。

其他冠軍電影，包括新上架韓國電影《海賊：鬼怪的旗幟》，已佔據首位至少一周，恐佈經典新作《德州電鋸殺人狂2022》亦成為不少人疫情下的電影之選。而農曆新年期間，2002年賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》再登榜首，另外十年前的話題之作《飢餓遊戲》近日亦吸引不少港人收看。

劇集方面，同樣探討騙徒手法的《創造安娜》，亦成為劇集榜的多天冠軍，主角靠假扮「富二代」成功打入上流社會，最後卻被舊同學揭發。Netflix上其他較受歡迎的劇集，包括韓劇《殭屍校園》、《少年法庭》，以及大尺度日劇《金魚妻》。

至於Disney+上，疫情之下新上架的《皇家特工：第一任務》已連續至少15天位列電影榜第一名，其他多日冠軍包括港產片《怒火》、Marvel系列《永恆族》等，另外《梅艷芳》足本導演版則是2月初起一直是電視節目榜冠軍。而詐騙題材方面，Disney+近日推出《新創大騙局》，改編自矽谷初創公司Theranos的驚世騙案，劇集亦長期打入十大。