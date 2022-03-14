香港地震｜打破天文台一項地震紀錄　即睇各地網民關注焦點

廣東省惠州市惠東縣海域今日（14日）凌晨約2時28分發生4.1級地震，不少巿民均於網上表示感到輕微震動。翻查資料，今次是天文台有紀錄以來接獲最多人報告的有感地震，內地民眾亦有關注，而「廣東地震」亦登上內地微博熱搜榜，究竟網民即時關注甚麼？



根據香港天文台的初步分析，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV度，即懸掛的物件擺動，以及門、窗、碗碟發出響聲。天文台接獲超過8000名市民報告，表示感到數秒輕微震動。

凌晨時間，本港「地震」及「天文台」的搜尋熱度急升，直至早上10時仍維持於搜尋榜首兩位。此外，鄰近地區亦感到震動，內地微博，以及澳門、台灣的Google搜尋量亦同時上升。

討論區上，有網民提到「震到醒咗」、「周圍都地震」、「全個連登都係地震」、「點解今次無地震警報」，亦有網民指凌晨於睡夢中未有感覺。

地震發生後，本港網民除了搜尋天文台及地震地區外，「連登」、「警報」及「預言」的搜尋量亦一同飆升。微博方面，「廣東地震」排行第三位。

根據天文台紀錄，今次打破自1979年以來最多人報告感到震動的紀錄，本港對上一次有大批巿民感到地震是去年4月2日上午約5時40分時，震央位於廣東河源的3.7級地震，共接獲100名巿民報告。另外，2013年2月22日早上廣東河源亦曾發生4.8級地震，當時本港有5000名巿民報告，為天文台紀錄的第二位。