疫情下港人在聽哪些歌？有歌手力壓MIRROR登榜首　呢首歌超應景

疫情嚴峻，大家聽著哪些歌曲度過這段日子？「01研數所」整理音樂串流平台Spotify數據，看看年初至今有哪些歌較為熱播，發現有個男歌手力壓MIRROR所有成員，登上榜首。然而，數據也顯示隨著疫情越趨嚴重，樂迷聽歌興致亦持續下降。



第五波疫情自去年底起爆發，至今持續兩個多月。Spotify香港區每周串流數據顯示，這段時間（截至3月10日）內，播放次數前三歌曲均為張天賦MC去年作品，包括《記憶棉》、《反對無效》及《時候不早》，合共播放超過700萬次。至於MIRROR成員姜濤及呂爵安Edan分別都有兩首歌曲打入十大，其中姜濤的《Dear My Friend,》位列第四，新歌《鏡中鏡》則排名第七，呂爵安的《一表人才》（合唱歌）及《E先生 連環不幸事件》則排在第九至十位。

十大歌曲中，還包括湯令山的《勁浪漫 超溫馨》，歌詞中唱道「唔使點搭車/唔使出街食」，於疫情下十分應景。

回顧每周冠軍歌，失戀情歌《記憶棉》由年初起連續六周保持榜首位置，實際上歌曲自去年11月底甫派台即大受歡迎，並已囊括11個星期的播放量冠軍。而踏入今年2月，不少歌手亦開始推出新歌，例如陳卓賢Ian的《留一天與你喘息》，以溫暖曲風感謝身邊人的支持和陪伴，獲樂迷熱播，成為近期冠軍。

各歌手組合播放量方面，張天賦成績暫時最為搶眼，作品今年內已獲收聽近1,000萬次。串流量前十單位之中，有6人均是《全民造星》出身，其餘上榜單位包括林家謙、湯令山、張敬軒及組合Dear Jane。

不過，數據也顯示隨著疫情越趨嚴重，加上距離年初頒獎禮時間漸遠，樂壇盛事氣氛減退，樂迷聽歌興致亦持續下降；今年首周前200位歌曲總播放次數可達1,170萬次，至3月上旬一周跌至約860萬次，跌幅近27%。