YouTube新歌｜5首MIRROR成員歌登十大　黎明疫情打氣歌一數據大勝

多名歌手上月適逢情人節推出新歌，該一週內逾15首音樂錄影帶於YouTube發布，引起網民熱議。根據各大串流平台及電台資料，2月至3月中至少有45首新歌，即看各歌曲的YouTube表現。



截至3月18日，YouTube音樂發燒影片首10位有7首是本地歌曲，MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）和王智德（Alton）合唱的《Rebound》佔據榜首，其次是盧瀚霆（Anson Lo）個人作品《Mr. Stranger》，另外黎明、陳卓賢（Ian）、林家謙、許廷鏗、組合ERROR的新歌亦有上榜。

2月約30首新歌中，MIRROR成員陳卓賢（Ian）2月14日推出的《留一天與你喘息》觀看次數最高，達823萬，第二是盧瀚霆（Anson Lo）的《Mr. Stranger》，有578萬次，另外同隊成員李駿傑（Jeremy）及柳應廷（Jer ）推出的個人單曲亦上榜。

第五波疫情影響巿民心情，減低娛樂意欲，直至2月份多名歌手推出新歌，引起網民討論。MIRROR成員2月至3月份共推岀5首單曲，帶動其YouTube頻道觀看率，2月合共有2千萬觀看次數，較1月上升17%。

若按影片讚好比較，黎明3月4日推出的《Good Luck》讚好達9萬次，大幅超越其他歌曲，觀看次數達115萬次，於3月新歌中排第二，第一是江𤒹生（Anson Kong）及王智德（Alton）3月3日發布的《Rebound》，共225萬次觀看，4.7萬次讚好。

黎明及林日曦於疫情下推出新歌《Good Luck》，並於社交平台表示「作為音樂從業員的我，我只能嘗試用音樂去為大家帶來一點輕鬆及共勉」，為港人打氣，Facebook吸引3萬人讚好。另外江𤒹生（Anson Kong）發布新歌時亦在社交平台表示希望在艱難的日子裏，為大家帶來幾分鐘歡樂，寫道「無論情況有幾壞，最後一定會REBOUND」。