再推保就業、失業支援3.23可申請　網民擔心有漏洞　關注這一行業

【保就業計劃2022】第五波疫情衝擊各行各業，失業率飆升至4.5%。特首林鄭月娥今（18日）宣布再推「保就業」計劃，將向僱主補貼僱員5月至7月的工資，劃一補貼每月8,000元。另外1萬元「臨時失業支援」將於下周三（23日）起接受申請。



網絡對兩項計劃的反應不一，但都關心可能會出現漏洞，如「保就業」計劃雖要求資助全數用於僱員，但難避免打工仔會被要求放無薪假、影響收入等。另外有一個行業特別引來關注。



林鄭表示，是次「保就業」計劃只涵蓋月入低於3萬元僱員，料涵蓋全港75%僱員，而與2020年計劃不同，今次要求僱主必須將8,000元補貼，悉數用在僱員身上，不可自行調撥；另外未有受疫情影響行業，如大型連鎖超市、大型藥房、物業管理、速遞、銀行及金融業等，將剔除計劃範圍。

消息隨即引來網上熱議，有人關注當局怎樣確保僱主將款項全數用於僱員，也有人擔憂會有「漏洞」，指出即使獲得資助，也可能要放無薪假，難保收入不受影響。另有網民質疑為何將月入上限定於3萬元，反問「3萬以上既人就由佢失業？」不過也有人提醒，港人入息中位數只有2萬多元，不少人收入都少於這個水平。

至於「臨時失業支援」計劃，申請人無行業限制，但失業前月薪要介乎2,700元至3萬元，並須於去年10月-12月內至少一個月在港有工作、失業情況至少連續1個月、不包括主動離職或退休等。另外，受社交距離限制被關閉處所下被「停薪留職」的人士亦可申請。

申請將以強積金記錄核實；無強積金戶口的失業人士則須填報個人收入申述書，並上載失業前收入及工作證明等。網上討論區不少人關注個人申述會否被濫用，不過當局已指明，會核對正本及於事後抽樣審核，提醒若有人作出虛假陳述可被檢控。

網絡數據也顯示，「失業」相關搜尋中「NGO」搜尋量急升，而林鄭於記者會上亦提及，與上次保就業計劃一樣，福利機構不可申請，因其工資已受資助制度保障。