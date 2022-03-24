疫情｜政府推放寬路線圖　網民熱議三大場所　呢項措施最多負評

特首林鄭月娥周一（21日）公布「復常路線圖」，包括暫緩全民檢測，計劃於4月21日起分階段放寬社交距離措施，學校恢復面授課堂，以及解除「禁飛令」。究竟網民對於一系列放寬措施的反應如何？最關注哪一項？



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是次分析涵蓋過去一周（3月15日至22日）與疫情相關的Facebook、Instagram及討論區帖文，合共7,814則主帖及14萬則回帖。

數據顯示，林鄭上周預告會於本周一公布防疫措施檢討後，一度引起網上廣泛討論，當時網絡較為關注的範疇是疫苗接種，而「復常路線圖」細節公布後，網絡焦點即轉向社交距離措施，另外疫苗及全民檢測亦有較多討論熱度，對「禁飛令」、復課的關注則相對較少。

第五波疫情下，食肆晚市禁堂食、戲院及健身中心等表列處所、二人限聚令等措施持續多時，過去一周網上對於放寬時間表的反應最為正面，其次是疫苗接種、解除「禁飛令」等。而有關全民檢測的討論內容就較為負面，主要來自網絡一度謠傳的全民檢測時間表，以及部分政界人物及支持者不滿暫緩計劃。

比較多個重開或放寬限制的處所，食肆話題熱度最高，其次是停開數月的戲院及健身中心。

疫情似乎出現轉機，放寬措施明朗化，近日網絡對整體疫情的討論負面比例減少，雖然正面內容比例亦無明顯增加，但中性的內容比例增多，或反映網上討論暫趨平和，惟短期數據或有較大波動，需更長時間方可看出趨勢。

其中，上周二（16日）網絡正面內容比例高達四成，當天熱門話題主要有林鄭感謝內地醫護援港，相關報導於網上大量轉載，另外當日網絡熱論順豐送貨員於屋苑外食飯盒一事，不少網民留言感激速遞員於疫情下仍冒險工作，而當天Facebook上亦有不少人對他們的辛酸留下「慘慘」心情回應。