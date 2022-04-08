港鐵2021年賺95.5億元　疫情影響車務蝕42億元　9成利潤靠呢項

疫情期間巿面人流大減，交通工具客運量同受影響，港鐵去年周日平均乘客量為475萬人次，較疫情前2019年少85萬人次。港鐵早前公布2021年度業績，全年賺95.52億元，究竟港鐵主要收入來自哪項？為何去年轉虧為盈？



截至去年12月31日，港鐵全年賺95.5億元，較2020年大幅改善。港鐵指，主要原因是去年下半年新冠病毒疫情緩和，令本地乘客量回升。

根據港鐵業績報告，去年主要利潤來自本港物業發展，高達92.7億元，佔總利潤超過97%。其次是物業租賃及管理、車站商務，同期車務營運則虧損42億元。

以收入比較，國際鐵路業務最高，主要來自附屬公司於英國、瑞典和澳洲的國際鐵路業務，但扣除開支後去年利潤為6200萬元，較物業發展、租賃、車站商務等少。

港鐵營運主要分為3部分，經常性業務包括客運、車站商務、物業租賃等，另外2部分則是物業發展及投資物業，其實港鐵近2年的主要利潤已由經常性業務轉至物業發展，去年物業發展利潤達93億元，主要來自「日出康城」、「港島南岸」部分期數的新物業發展項目。

經常性業務中，去年利潤由2020年虧損11億元回升至18億元利潤，其中車務蝕42億元，收益主要來自物業租賃及管理，以及車站商務，共賺65億元。

按收入比較，物業租賃的收入最高，達47.9億元，其次是車站零售及廣告，合供有24億元收入，三項總佔非車務經常性業務收入逾8成。

至於車務營運方面，整體收入回升1成，去年總收入達132億元，主要來自本地鐵路服務乘客量回升。但是，受出入境防疫限制影響，去年高鐵香港段及城際客運服務乘客量為零，過境服務亦大減。