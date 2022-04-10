YouTuber會員制最貴800元　盤點全港20大收費頻道收入

本地YouTube頻道近年陸續加入會員制，吸引觀眾付費支持，價格由5元至800元不等。早期影片創作者在YouTube上的收入主要靠廣告分成，2018年推出付費會員制，但只限10萬訂閱的頻道，後來將會員制門檻大幅下降至1000人訂閱。究竟本港各YouTube頻道會員收費多少？以下盤點全港首20位設有收費會員制的頻道收入及表現。



截至2022年4月1日YouTube公布本港50大頻道中，有23個頻道設收費會員制，多數設不同收費級別。普遍最低月費25元，部分再按級別收費50元、100元、200元等。其中，「職人吹水」、「arhoTV」及「試當真」三個頻道最高級會員月費達800元。

現時一般影片串流平台如Netflix、Disney+等的月費少於100元，究竟這些YouTube頻道向付費會員提供甚麼額外內容？參考9個最高月費超過100元的頻道，會員大多可觀看專屬影片，例如花絮及直播，部分可獲得禮物或商品折扣優惠。以上提及3個最高收費800元的頻道，以及另外2個最高收費400元的頻道，該級別皆屬贊助性質。

會員制主要吸引頻道的支持者付費，大多屬贊助營運性質，但暫時未有公開數據顯示各頻道的付費會員人數。YouTuber另一收入來自平台廣告，已加入「YouTube 合作夥伴計畫」的頻道可於影片中播放廣告，按該廣告的曝光量計算收益分成。

根據NoxInfluencer以影片觀看量與頻道表現估計，在設有會員制的頻道中，網絡電台「謎米香港」的廣告收入最高，3月份達150萬元。其次是電玩頻道「笑波子」、生活分享頻道「JASON（大J）」、煮食頻道「職人吹水」等，若按每條影片平均收入比較，總收入第二的「大J」最高，平均4.4萬元。

此外，YouTube 2017年起推出「超級留言」功能，觀眾可於直播聊天室付費，其留言或貼圖將於聊天室顯示為彩色並置頂，金額越高，維持時間越長。根據NoxInfluencer統計，小薯茄至今的累積直播收入最高，總額達47.4萬元，當中6個月前一條「五週年」直播影片累計獲5萬元。

以上僅透過觀看量及訂閱人數估算頻道透過YouTube平台獲取的收入，或與實際金額不同。另外，單計從YouTube平台獲取的收入或未足夠營運，包括場地、器材開支、員工薪金等，頻道另一主要收入來自個別合作的商業廣告，以上亦不計算在內，故未能直接比較YouTube頻道每月收入。