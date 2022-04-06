特首選舉｜李家超請辭打算參選特首　網民熱搜家庭背景、學歷

政務司司長李家超今日（4月6日）向特首請辭，並宣布打算參選新一屆特首。中聯辦今早與部分選委會面，包括全國政協常委唐英年、全國僑聯副主席盧文端等。消息傳出後李家超網上搜尋熱度急升，即看網民兩大關注點。



李家超將參選特首的消息流傳數日，直至今早，李家超的搜尋量再次急升。行政長官辦公室今午約3時發稿指，特首林鄭月娥已收到政務司司長李家超的請辭，並已呈交中央人民政府，李家超即時開始休假。李家超於今午5時30分見記者，表示若中央批准其請辭，將參選新一屆特首，記者會不設提問環節。

討論區網民亦有關注，連登討論區上，網民最多提及「直接」、「委任」、「加速」等字眼。香港討論區上，「中央」、「能力」等字詞被提及最多次。

搜尋關鍵詞方面，網民熱搜李家超背景，包括學歷、太太及兒子等。此外，網民亦同時搜尋財政司司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、律政司司長鄭若驊等。

李家超與家人居於何文田，已婚並育有兩名兒子。過往傳媒曾報道，二名兒子均於港大畢業，當時二人於商界工作，並在八十年代後期曾被兒子提名並當選「十大好爸爸」，該選舉由青少年服務處旗下家庭事務委員會舉辦，僅舉辦一屆。

學歷方面，李家超中學就讀九龍華仁書院，中學畢業後於1977年加入香港警隊，任職見習督察。他於警隊任職期間，透過警隊與澳洲查爾斯特大學合作的計劃，取得公共政策及管理的碩士學位。