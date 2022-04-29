香港長者面貌：貧窮、長期病、獨居佔咁多　多少人能安享晚年？

2021年本港長者達到145萬人，佔人口比例超過兩成，正式邁入超老齡社會。安老政策是社會重要一環，關乎長者能否安享晚年，而面對長者中貧窮、長期病患、需要照顧等不同群體，亦需有不同應對。「01研數所」整理公開資料，嘗試描繪本港長者人口結構，以及各項安老政策現況、服務人數等。



根據2021年人口普查，本港有145萬名65歲或以上長者，佔全港人口兩成，當中39萬人屬80歲或以上。以過往統計處調查所指約四分一長者需要他人照顧估計，推算現時有約36.5萬名需要長期照顧的長者。

需要照顧的長者大多是長期病患者，過往資料顯示，長者人口中約6成是長期病患者。另外，獨居及貧窮長者比例分別有23%及14%。然而，現時政府提供的資助院舍宿位卻遠遠不夠需求。

截至2021年7月底，本港資助院舍共有29,717個宿位，包括津助或合約安老院、參加「改善買位計劃」的私營安老院，以及護養院，共佔需要照顧長者5.7%。截至2020年12月底，資助宿位輪候人數達37,525人。

輪候人數眾多，近年輪候時間亦持續上升，其中津助或合約安老院平均達3年5個月，較2016年高5個月。另外特定私營安老院及護養院輪候時間則分別是9個月及26個月。

不少身體、家庭情況許可的長者也會選擇居家安老，並使用由政府提供的社區照顧服務，包括日間護理中心、家居照顧支援等。社署資料顯示，截至2020年底，資助社區照顧名額共約32,000個，僅為安老事務委員會所估算長期照顧需求的一半。

社區照顧服務輪候人數雖較院舍少，日間中心及體弱個案家居照顧服務分別有3,000至4,000人，但輪候期亦達12個月。服務名額或不足以應付需求，安老事務委員會預計，2026年長者社區照顧服務於或欠缺1.8萬個服務名額。

長者需有一定經濟支柱方可安享晚年，現時本港對貧困長者的財政支援，主要有綜援、長者津貼等。然而，2020年政策介入前推算貧窮長者約有58.4萬人，政策介入後仍多達18.8萬人，佔當年長者人口逾13%，相當每十個長者就有一個貧窮。