國際航空樞紐不再？疫下港航班大跌　日均最少僅約廿班客機抵港！

疫情下本港實施較嚴格邊境限制，國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh日前表示，有關措施過於嚴苛，導致依賴本港運營的航空公司處境艱難，認為香港國際航空樞紐地位不再。究竟疫情下，本港航班數量較之前少幾多？現時一日有幾多航班升降？航班取消情況有多嚴重？



民航處數據顯示，疫情前本港一年包括客機及貨機航班升降量可達40多萬次，2020年疫情開始後，當年航班總升降量大跌62%至約16萬次，2021年再跌至14.5萬次。今年首兩個月，僅錄得1.2萬班航班升降，平均每日約200多班。

每日平均航班數量比較，就由2019年平均1,150班，減少至2020年的439班、2021年的397班。今年首兩個月正值本港第五波疫情航班管控較嚴格時期，航班架次再大減至每日僅204班。

以香港國際機場4月8日的預定航班時間表為例，抵港客機僅23班，離港客機只有24班，而抵港和離港貨就分別有127和126班，合共只有300班。

而根據航班數據網站Flightradar24，本港近30天每日預定航班（Scheduled）平均約188班，但實際記錄升降航班（Tracked）日均僅120班，估計平均航班取消率達35%（註：估計取消航班數目為預定航班數目減實際升降航班數目的估計數字，非當日航班時間表所顯示的取消航班數目）。其中3月27日（周日），原本有199班預定航班，但實降升降只有101班，估計當日有近半數航班取消。