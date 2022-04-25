窗口式冷氣機比併｜消委會測試邊款平靚正？附使用tips更涼更耐用

先看15款窗口式冷氣機資料▼▼▼

夏天開始「熱辣辣」兼潮濕，又是冷氣機出動時候了！消委會曾測試市面15款窗口式冷氣機的製冷量、能源效益、寧靜程度、送風量及抽濕表現等，究竟哪一款最慳電最平靚正呢？

冷氣機使用Tips 3個情況要立即停用

1)避免將冷氣機安裝在陽光直接照射的地方

2)切勿阻擋冷氣機進氣口及出風口

3)可拉上窗簾避免陽光直接照射室內，盡量關閉門窗以保持室內溫度

4)盡量關上窗口式冷氣機的通風口，可減少冷空氣流失或室外熱氣進入室內

5)盡量設定在最高風速檔，以發揮冷氣機的最佳性能，達至最慳電的效果；只在晚間睡眠時或高風速引致的噪音難以忍受時，才使用較低風速檔

6)電風扇的耗電量遠低於冷氣機，同時開動冷氣機與電風扇，把冷氣吹近用戶，便可調高冷氣機的溫度設定，節省電力

7)若冷氣機設有時間掣，可預設關機時間，避免使用時間過長或忘記關機

8)離家外出前，謹記把冷氣機關掉

9)天氣稍涼時，盡可能改用風扇

10)夏季期間建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能，並定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修；如冷氣機由固定線路供電，必須由註冊電業承辦商接駁

11)不要在同一插座 上接駁其他電器

12)若發現操作不正常，例如噪音或震動過大、有異味，應立即停用及安排維修