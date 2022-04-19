姜濤生日│4.30姜糖請全港免費乘電車　淨計車費銀碼都要咁多錢！

MIRROR成員姜濤於4月30日23歲生日，其粉絲「姜濤香港後援會」為響應偶像呼籲多做公益，將於當日包起全線電車，全港巿民可免費乘電車一日。究竟包起電車一天車費需要多少錢？現時每日有多少乘客？



根據運輸署最近12個月的電車乘客量，若以成人車費2.6元計算，推算電車公司單日收入介乎31萬元至37萬元。若以7成乘客為成人票價及3成乘客為特惠票價推算，則單日收入介乎26萬至31萬元。

不過免費乘車日的乘客量會比平日多，電車公司曾指，過去一年共舉辦過7次「免費乘車日」，受惠巿民人次達140萬。以平均每次活動20萬乘客人次，每人次需支付成人車費2.6元計算，相當於每次請全港市民乘電車一日，單是車費或涉及52萬元；若考慮部份人只需支付特惠車費，則需43萬元。

請留意，上述只按車費和載客量推算，未計及粉絲電車車身廣告等其他費用。

過往立法會文件資料顯示，2012年平均單日乘客量約20萬人次，平均單日收入約42萬元。不過受疫情影響，近年電車乘客量持續下跌。根據運輸署最新數字，2022年1月乘客下跌至平均每日12萬人次。至於第四波尾段（2021年4月至5月）期間，平均每日13.5萬人次。

另一方面，電車公司收入主要來自車費及廣告收入。過往立法會文件顯示，2016年車費及廣告收入各佔約一半，分別有1.3億及1億元。

要注意的是，以上僅為電車車費單日收入估算，不代表包起全線電車價錢。