人口老化公屋每5戶中有1戶長者　一人長者輪候排快隊都要等咁耐！

本港人口持續老化，立法會新一份《數據透視》顯示，公屋長者住戶比例增至超過兩成，相當於每五戶中至少有一戶為長者戶。另外公屋輪候冊每10宗申請，有至少一宗屬長者一人申請，他們輪候時間要多久？房委會對公屋長者租戶又有哪些支援措施？



文件指，2011年至2021年間房委會轄下公屋住戶數目由68.7萬戶增至78.6萬戶，增幅14.4%。現時房委會定義長者戶為所有成員均年屆60歲或以上，他們佔整體公屋戶比例於同期由17%升至22%，反映本港人口老化。

私人住宅樓價高企令市民難以負擔，公屋需求近年顯著上升，公屋一般申請數目由2011年的約8.9萬宗，飆升72%至2021年的15.3萬宗。當中，長者一人申請所比例由2011年的6.8%，增加至2021年的13.0%，按比例增加近一倍，相當於每10宗申請中，至少有一宗申請屬長者一人申請。文件提醒，其他一般申請中也可能有全長者家庭住戶的申請，惟房委會沒有相關資料。

長者一人申請者輪候時間較一般申請短，2021年中一般申請平均輪候時間約為5.8年，長者一人申請平均輪候時間為3.7年。數據亦顯示，過去10年長者一人申請者的平均輪候時間增加2.4倍，增幅比整體一般申請者同期的1.6倍更大。

對於公屋長者租戶的支援措施方面，2021年房委會租金援助計劃下的受惠長者住戶約1.6萬戶，佔所有受惠住戶比例超過六成。此外，房委會亦有為現有長者租戶推出天倫樂計劃，長者租戶可申請調遷至子女現居或其鄰近屋邨、將成年子女及其家庭成員加入戶籍，或與年青家庭成員合併戶籍，至2021年累計有約3.6萬戶受惠，當中以加戶計劃最受歡迎，涉88%受惠住戶。