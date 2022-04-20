姜濤生日｜網民熱搜後援會4.30請全港搭電車　今年最關注呢幾點

MIRROR成員姜濤將於本月底（4月30日）23歲生日，去年粉絲為姜濤大規模準備生日應援，網民更戲稱大量應援將銅鑼灣變成「姜濤灣」。今年後援會陸續公布應援項目，最引人關注是請全港免費搭電車，即看網民今年如何看「姜糖」的生日應援！



去年一眾粉絲為姜濤大肆慶祝生日，包括車站燈箱、車身廣告、LED屏幕等。今年後援會為響應偶像多做公益的呼籲，於4月30日包起全線電車，供全港巿民免費乘搭。消息公布當日，姜濤的網絡搜尋量急升，社交平台Instagram追蹤人數亦上升。

搜尋字眼方面，「電車」相關的搜尋上升至首三個熱門內。另外網民亦有搜尋姜濤近期的廣告、同隊成員盧瀚霆（Anson Lo）、同劇《季前賽》演員葛綽瑤（Yoyo）等。

討論區上，不少網民熱議後援會請全港巿民搭電車一事，留言「搞一次全日免費搭電車要駛幾錢」、「問前夫攞錢」、「路人見有人請佢搭車，都會好奇下係乜水」，更有網民比較過往同類活動，例如去年底電影公司紀念梅艷芳逝世18周年，同樣包起全線電車請全港市民免費乘搭。

姜濤4月初於社交平台發帖，感謝粉絲的應援，表示已全部收到他們的心意，希望粉絲把應援集資用來幫助身邊更多有需要的人。後援會近日陸續公布應援項目，並指所有生日應援活動收到的款項將連同部分集資款項捐予慈善機構，作為姜濤的生日禮物。