聲生不息｜4.24首播周筆暢內地人氣最勁　炎明熹一項網上數據大勝

【聲生不息香港版/炎明熹/林子祥/葉蒨文/李克勤/楊千嬅/曾比特】無綫電視和芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》將於周日（24日）播出，節目為慶祝香港回歸25週年而製作，連特首林鄭月娥亦為節目拍攝宣傳片。近日陸續播出預告，網民熱搜參賽歌手背景，即看各歌手賽前人氣走勢！



節目製作班底主要是內地歌唱比賽《我是歌手》團隊，國家廣電總局網路視聽司、國際合作司、香港中聯辦宣傳文體部特別指導。節目邀請內地和香港「殿堂級歌手」和「新生代唱將」參加，現時已公布的首16位參賽者中，大多曾參加內地歌唱比賽或選秀節目。香港「殿堂級」代表有林子祥、葉蒨文等，「新生代」代表則有炎明熹（Gigi）和曾比特（Mike）。

在預告影片發布後，香港Google和內地微博的搜尋熱度均有上升，持續約一天。在香港，與聲生不息的相關搜尋中，最多人同時搜尋內地歌手的名字，周筆暢、安崎和毛不易的搜尋量更趨升，相信與香港網民不熟悉內地歌手背景有關。

微博上，內地歌手周筆暢的追蹤者最多，達3173萬。現年36歲的周筆暢2005年參加《超級女聲》出道，曾來港於紅館開演唱會，2014年參加《我是歌手》第二季後人氣急升，同屆比賽亞軍為鄧紫棋（G.E.M.）。

至於港人較多使用的Instagram方面，楊千嬅的追蹤人數最多，有108萬，其次是周筆暢和曾參加選秀節目《青春有你2》的安崎，二人在社交平台上同時亦有香港支持者開設的專頁，其餘內地歌手大多沒有帳號。

4月17日起官方微博和YouTube逐一發布歌手介紹影片，炎明熹的YouTube影片觀看量大幅超越其他歌手，達5萬。其次是葉蒨文、李克勤、林子祥等歌手。