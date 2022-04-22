特首選舉｜李家超YouTube被封有幾大影響？即睇各社交平台觸及率

行政長官候選人李家超的競選YouTube頻道「Johnlee2022」被停用，Google指公司因遵守美國制裁法律而終止頻道，李家超對事件感到失望，但認為不影響選舉工程，仍有不同渠道與市民溝通，又指美國有關制裁是無理、霸凌行為。



現時透過YouTube可接觸到幾多香港人？另外，李家超亦設有Facebook和Instagram帳戶，這些平台有多少香港受眾？



根據DataReportal《Digital 2022: Global》報告，YouTube在香港的觸及率最高，廣告可接觸至少668萬人，佔18歲或以上人口約91.4%，觸及率排全球第14。

另外Facebook和Instagram在香港的廣告觸及率分別達66%和63%。

YouTube、Facebook和Instagram均可付費投放廣告，平台會根據指定條件推送至用戶，例如指定地區、年齡、性別等。不過，李家超雖可使用Facebook和Instagram，但Meta公司指他不能涉及支付行為。

有意見指李家超可考慮改用其他內地社交平台或視頻平台，到底用哪個能接觸較多市民？現時以WeChat在香港較為普及，有逾半人使用，而抖音（TikTok）則排第10，兩個平台均有社群分享功能。

根據最近一週IOS應用程式下載排名，抖音排行第7，微博排第181。YouTube、Facebook和Instagram則排行第23至43。Google Play則沒有微博和抖音的數據，其他則排第23至54位。

根據《微博2020用戶發展報告》，2020年9月每日活躍用戶達2.24億。微博未有公布各地用戶人數，根據SimilarWeb對微博網頁流量統計，約85%使用者為中國內地網民，香港佔約2.5%。