特首選舉｜李家超公布政綱　呢個重點關鍵字與林鄭競選政綱相同

特首選舉唯一候選人李家超公布競選政綱，當中提出四大綱領，包括強化政府治理能力、土地房屋「提速、提效、提量」、提升香港競爭力，以及關懷社會和青年發展，並將於明日（30日）出席選委論壇和傳媒論壇回應各界。到底李家超的政綱有哪些關鍵字？與林鄭月娥2017年競選特首的政綱有何分別？以下為你一一拆解。



李家超政綱全文9060字，不計封面約29頁，提出提高管治能力、解決房屋問題、提升香港競爭力等，實際政策方面，提出百日重點任務，即政府上任後為指定工作定下「關鍵績效指標」，以及提出公屋提前上樓計劃、解決跨代貧窮的試驗計劃，協助千名住劏房的初中學生等。

按各字詞出現次數比較，十大提及最多的字詞依次是發展、香港、提升、政府、社會、文化、巿民、國際、服務、規劃，被提及18至72次，最多的「發展」出現共72次。

反觀林鄭月娥2017年的競選政綱，發展、金融、經濟等字眼出現次數明顯較多。林鄭月娥當時提出「八大願景」，包括經濟、民生、房屋、教育等政策。全文不計封面和目錄約42頁，共20,265字，出現最多次的字詞是發展和政府，分別有96和92次，林鄭當選特首後，「發展」更是其任內所有施政報告的重點字詞之一，皆是出現次數最多首五名內。

比較李家超與林鄭月娥政綱，李家超最常提及的字詞同樣是發展（72次），其次是社會（23次）、文化（22次）、巿民（22次）等，林鄭月娥則是發展（96次）、金融（64次）、經濟（45次）。

由於李家超政綱篇幅較林鄭月娥短，故大部分字詞出現次數較少，我們、金融、資源及行政的提及次數減少幅度最多。在李家超政綱100個常見字詞中，有35個字詞較林鄭月娥多，相差最多的是近年多討論的大灣區、科研、北部，多10至12次，另外房屋亦多提及10次。