叉燒指數｜疫下多區叉燒減價　兩區減得最勁　仲平過新鮮豬肉

叉燒價格地圖⬇️⬇️⬇️

疫情如何影響市民飲食和消費？「01研數所」抽查各區街市叉燒售價，製作「叉燒指數」，嘗試透過這款市民日常經常食到的食品，了解疫情對經濟的影響。究竟疫情下叉燒平了還是貴了？哪區價格最偏離市民收入？食叉燒是否比食新鮮豬肉「抵」？



記者於4月下旬記錄本港共33間位於18區食環署轄下街市或附近街道的燒臘檔叉燒價格，得出全港平均叉燒售價為每斤91元，較第五波疫情爆發前（去年11月）的均價94元，平了3元，顯示疫情對市道或有一定影響。

18區中，有5區叉燒均價下調、兩區均價上升，11區均價大致持平。叉燒均價下調地區包括黃大仙、元朗、北區、灣仔及屯門，當中黃大仙區均價更由每斤80元下調約12.8%至每斤67.2元。記者於元朗區記錄售價時發現，減價主要由元朗市中心附近街市所帶動，其中一檔的叉燒每斤售價更由每斤100元，「劈價」平三成至每斤70元，相反天水圍一帶街市的叉燒則較疫情之前加價。

疫下叉燒指數下調 停業燒味檔增加

此外，今次停業或暫時休業的燒味舖增至最少3間，包括有位於灣仔的商戶因內部裝修而暫停營業，區內另外有商戶暫停燒味部，而大埔區食環街市內更有燒味檔已休業一個多月。

以全港叉燒平均價91元/斤作為參照水平，全港有6區叉燒均價高於這個水平，包括離島、九龍城、觀塘、灣仔等，當中離島及九龍城均較全港平均貴三成。相反，全港有13區叉燒均價低於全港平均，當中荃灣、黃大仙、元朗、油尖旺、大埔、北區的叉燒均價較全港平均平超過一成。

離島最貴 買一斤叉燒價錢 荃灣買到兩斤

18區中，離島區叉燒最貴，每斤售128元，而荃灣叉燒最平，每斤僅售約64元，相差足足1倍，換言之，在離島買一斤叉燒價錢，於荃灣可買到兩斤叉燒。

觀塘入息中位數18區最低 叉燒全港第三貴

比較各區叉燒售價和入息中位數，可發現收入較低的區域，叉燒售價不一定較便宜，例如家庭入息中位數第二低的觀塘區（每月2.22萬），叉燒均價是全港第三貴，每斤要108元。而入息中位數最低的深水埗區（每月2.2萬），以及最高的中西區（每月5.3萬元），叉燒售價均排在全港中游，每斤約90元。

兩區叉燒平過鮮豬肉

早前上水屠房爆發疫情需一度關閉，影響活豬供應，令豬肉價格急升，至近期回落。統計處3月數據顯示本港叉燒平均每斤約77.6元，而荃灣及黃大仙叉燒價格就比新鮮豬肉零售價低。

雙拼飯疫市加價

「疫市」之下，多區湧現主打廉價雙拼飯的餐廳，若追求「慳錢」之選，或可選擇燒味飯盒，部分街市燒臘檔亦有售賣單雙拼飯，其中在電氣道街市燒味飯售價可低至20元一盒。不過，也有位於深水埗的燒味檔「疫市」加價，單拼飯加價2元每盒30元，雙拼飯同樣加2元至每盒32元。

「叉燒指數」統計範圍：各區隨機選出一個食環署街市作代表，再記錄街市內所有燒味檔中的叉燒平均售價，如區內食環街市內無燒味檔，則取領展街市或街市附近街道燒味店的叉燒價格。不包括超級市場、快餐店內的燒臘部。請留意各燒臘檔用料成本或有不同，或導致較大價格差距，以上比較僅供參考。

