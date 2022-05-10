18區｜中西區、油尖旺返工居民比例最高　4區過去5年逆市收入增加

【人工/收入/18區】統計處最新報告指中西區和灣仔住戶入息中位數維持全港最高，與2016年比較，全港6個地區的入息中位數有所下跌，同時有4個地區增加約2000元。近年元朗和沙田等地區人口急速增長，現時哪地區的勞動人口最高？各區入息中位數達多少？



全港18區之中，中西區和油尖旺的勞動人口佔比最高，佔該區逾6成人口。緊隨其後依次是西貢、離島、荃灣、元朗、屯門和大埔，佔地區人口58.2%至59.8%。

元朗近年人口增長甚高，較2016年人口增加逾5萬，勞動人口增長同時增加約2.9萬，令該區勞動人口比例增至58.7%，較5年前上升1個百分點。若以各區勞動人口與總人口變化比較，觀塘區人口增加約2.4萬，但勞動人口則減少2300。

根據統計處最新《2021年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告，去年全港家庭住戶每月入息中位數為27,500元。中西區排全港第一，達42,000元，其次是灣仔、西貢和南區。深水埗和觀塘住戶入息中位數則分別是22,000和22,200元，為全港最低。

與5年前比較，18區有11區的家庭住戶入息中位數有所上升，其中以西貢、荃灣、九龍城及元朗上升最多，均增加超過2000元。另外有6區的入息中位數下跌，包括離島、沙田、油尖旺、東區、北區和灣仔，下跌200元至1200元。

4個入息中位數上升的地區中，元朗及西貢的勞動人口分別增加2.9萬及9600，九龍城及荃灣則減少16.6萬及5300。經濟狀況、人口變化、人口遷移等亦影響地區的住戶入息中位數。