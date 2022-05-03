5.19放寬社交距離措施　三項提早5.5鬆綁　即睇網民關心邊幾項

【晚市堂食/郊野公園/口罩】特首林鄭月娥今早（3日）宣布，5月19日開始第二階段放寬社交距離措施，重開所有受限場地，其中3項將提早於5月5日生效，包括重開泳池、泳灘、水上樂園等，巿民在郊野公園、運動場所、戶外劇烈運動時毋須配戴口罩，以及放寬至每枱8人。



數據顯示今早網上的正面帖文增加，到底網民最關注哪項措施？



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今早與放寬社交距離相關的正面帖文急增，自林鄭月娥於上週（4月26日）預告第二階段放寬社交距離措施後，網民開始關注相關安排。以下分析4月26日至今早的網上帖文，截至早上11時，來自Facebook、Instagram和討論區，合共2773則主帖和3萬則回帖，結果顯示網民最關注晚巿堂食措施。

以帖文數量比較，疫苗通行證及佩戴口罩相關的帖文最多，共佔總帖文量約7成。其次，是堂食和戶外運動相關的帖文，各有約百多則帖文。

放寬社交距離措施下，維持疫苗通行證及一般情況佩戴口罩的要求，隨著疫苗通行證第三階段將於5月底開始實施，巿民屆時堂食及進入指定處所亦須接種三針。

至於第二階段放寬的相關社交距離措施方面，堂食相關的帖文熱度最高，隨後是戶外運動及8人一枱，亦有部分網民關注浴室、郊野公園和派對房間重開。

單計今早宣布措施安排後，堂食相關帖文的熱度上升最多，第二是郊野公園，其他場所的熱度值則未有大幅增加，反映網民仍然最關注晚巿堂食。