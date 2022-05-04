復課｜全港學校分階段復課　公共交通多幾多乘客？咁多人跨區返學

全港中小學及幼稚園分階段復課，一眾學子可再次回到校園。本港有約106萬在校學生，他們當中有多少人跨區上學？多少人要使用公共交通系統？乘搭不同交通工具的比例分別有多少？



統計處2021年人口普查數據顯示，本港有約106.5萬於本地院校就讀全日制課程的學生，當中有超過54萬人於同區就讀（註：按18區或新市鎮區域計），佔比達51.3%。需要跨區上課的學生有約51.7萬人，佔比約48.7%。

跨區路線方面，有9.1萬學生要由新界新市鎮跨區到九龍上課，佔整體學生的8.6%。另外，有9.9萬名居於新市鎮的學生，要到另一個新市鎮上學（佔9.3%）；有8.9萬名居於九龍的學生，要於九龍範圍內跨區上學（8.3%）。

至於交通方式，現時有約28.1萬學生可步行上學，比例約26.4%。交通工具方面，乘搭港鐵上學的學生最多，約28萬人，其次是巴士，有約19萬人。

究竟有多少學生需使用公共交通工具，現時乘搭港鐵、巴士、小巴及輕鐵上學的學生有超56萬人，約等於東區或屯門的人口。另據人口普查，2021年有約200.9萬工作人口乘搭上述公共交通工具上班，連同全日制學生，意味每日至少有257萬人需使用公共交通系統。