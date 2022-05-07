MIRROR最新網上人氣排行榜　姜濤IG粉絲最多　兩人追蹤量勁升

人氣男子組合MIRROR近月接連宣布舉辦7月紅館演唱會和成立官方歌迷會，掀起多輪搶票潮，加上成員參演的節目和劇集亦陸續播出，引起各界熱議。研數所定期盤點12位成員社交平台和新歌網民反應，即看截至5月3日各成員最新人氣走勢！



截至5月3日，姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）的Instagram追蹤人數達81萬，其次是呂爵安（Edan）和陳卓賢（Ian），MIRROR組合的官方專頁亦有37萬人追蹤。隊長楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）等其他成員有約18萬至36萬人追蹤。另外，江𤒹生（Anson Kong）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）和李駿傑（Jeremy）等成員亦自設YouTube頻道，約4萬至16萬人追蹤。

MIRROR於上月底轉到電訊盈科媒體集團旗下新成立的公司MakerVille，由新公司專門負責藝人管理，宣布成立官方歌迷會，並播出成員有份參演的劇集《i.SWIM》和《季前賽》預告，加上早前姜濤生日時後援會的大型應援，引起社會各界關注。

除總追蹤人數排名外，近日ViuTV播出真人騷節目《勁騎26》和《GO！執！事務所》，分別由王智德（Alton）和李駿傑（Jeremy）擔任主持，二人的Instagram追蹤人數亦隨之上升。其中，王智德（Alton）於最近一集節目為往生的流浪動物送行，得到不少觀眾讚賞，成為近月粉絲增長百分比最高的成員。

音樂方面，根據YouTube音樂排行榜與音樂數據分析，最近一週香港地區觀看次數最高的歌曲是MIRROR最新團體歌曲《Innerspace》，7天內達112萬次觀看。另外有5首MIRROR成員的個人單曲晉身首十大熱門歌曲，包括柳應廷（Jer）上月新曲《離別的規矩》和盧瀚霆（Anson Lo）剛奪得Chill Club年度之歌的《Megahit》。

十首歌曲中，《Megahit》、台灣電影《月老》主題曲《如果可以》和張天賦（MC）的《記憶棉》均是去年下半年推出，熱度持續至今，盧瀚霆（Anson Lo）亦憑《Megahit》奪得應屆Chill Club頒獎禮年度之歌及男歌手金獎。