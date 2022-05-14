港人教育程度提升　逾2成人大學畢業　你嗰區大學生比例高定低？

本港市民教育程度持續提升。據統計處2021年人口普查，本港有超過210萬人口完全專上教育，佔比超過33.5%，當中更有超過144萬人擁有學位。灣仔及中西區分別都有超過四成人口擁有學位，而這一區相關比例則為全港最低。而商科仍是最熱門科目，不過近年有商科專上教育背景的人口比例稍減。



2021年本港約628.5萬15歲及以上人口（不包括外籍家庭傭工）中，有逾210萬人完成專上教育（即文憑或證書、副學位課程及學位課程），較2011年增逾65萬人，所佔比例亦由24.2%，升至33.5%。當中，擁有學位的人口由2011年的97萬人，增加47萬人至2021年的144.1萬人，佔比由16.2%升至22.9%，相當於每5名15歲及以上人口，就有1人大學畢業。

比較各區大學畢業人口比例，以灣仔及中西區較高，分別都超過四成，另外九龍城比例亦超過三成。至於有學位的人口比例較低的地區有葵青、黃大仙、觀塘。

數據顯示，商科仍是最熱門科目，去年全港228萬曾經或現正接受專上教育人口中，有逾73萬修讀商科課程，其次是文學及社會科學，有約39萬人。佔比方面，修讀商科課程人口比例仍屬最高，但近年稍有下跌，而文學及社會科學、醫療衞生課程等科目的修讀比例則有所上升。