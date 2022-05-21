盤點香港藝人Facebook直播推銷　葉翠翠及呢幾位星媽最多人追蹤

現時不少香港藝人進軍內地直播帶貨，「帶貨」潮流原在內地興起，傳至港、台、東南亞等地，到底香港的直播推銷及導購發展如何？哪些藝人最熱衷參與？



Facebook是香港最多人使用的社交平台，4月份期間，最多人觀看的首10個有直播專頁中，8個專頁的直播與導購或推銷相關。大部分屬最常見的帶貨模式，即主持坐在鏡頭前口頭介紹產品，有部分會出外拍攝或透過飲食和煮食時推銷。

在香港參與直播推銷或導購的藝人中，前無綫電視藝人葉翠翠、陳倩揚、陳琪等人的追蹤人數最多，分別有17萬、12萬和11萬，4月份影片有12萬至21萬次觀看。而有時候在煮食直播中介紹商品的肥媽（Maria Cordero），有50萬人追蹤，4月份的影片最高獲10.7萬次觀看。

截至5月4日，在Facebook搜尋「直播購物」，顯示約46個相關專頁，包括HKTVmall和Big Big Shop等過萬人追蹤的網購平台。4月份互動率最高的6間店舖中，觀看次數最高達22萬次，由劉小慧主持，該直播主要推銷美容產品。

大部分負責直播導購的主持均是女性，銷售對象亦以女性為主，包括美容產品、個人護理產品、時裝飾品等。比較4月份香港地區的所有Facebook帖文，首10位女藝人的帖文獲1.9萬至11.5萬人讚好，包括鍾嘉欣、林明禎、黃翠如等人。

在首10位帖文最多讚好的女藝人中，她們大多沒有參與直播導購或推銷，但有不少廣告或贊助品的相關帖文。佘詩曼則較多在抖音進行直播，早前有推銷自家品牌產品。