疫情下港男身高飆高3cm！女性都高咗咁多　即看你算唔算高

疫情下港人平均身高增高不少！美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）統計顯示，2022年港男平均身高較去年「飆高」3.1厘米，女性平均身高亦增長近2厘米，即看你的身高是否比全港平均高。全球身高最高的地方又在哪裏？



根據《世界人口評論》統計，2022年本港男性平均身高達174.8厘米，較2021年的171.7厘米，「增高」3.1厘米。本港女性平均身高亦由2021年的158.7厘米，增至160.6厘米，增加接近2厘米。換言之，若本港男性高於174.8厘米，女性高於160.6厘米，便算是高。

於統計範圍內的199個國家或地區中，香港男性最新平均身高排在第75位，排名較台灣（101位）及新加坡（102位）前。本港女性平均身高排於第75位，亦較台灣（99位）及新加坡（100位）靠前。

全球身高最高的地方是荷蘭，當地男性平均身高達183.8厘米，女性平均身高達170.4厘米。人口平均身高位於全球前列的地方大多位於歐洲，除了荷蘭，還有黑山、丹麥、冰島等。而部分南太平洋島嶼如美屬薩摩亞、庫克群島等地，女性平均身高亦較不少地方高。