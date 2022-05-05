3項社交距離措施今放寬　網民熱搜泳池及沙灘　呢個措施最受關注

政府今日（5日）起實施部分第二階段放寬社交距離措施，食肆堂食每枱最多8人、戶外運動毋須戴口罩，以及重開泳池、泳灘、水上樂園和水上運動中心，但康文署轄下38個公眾泳池則要到下周四（12日）至本月16日才陸續重開，即看網民最關心哪個場地安排！



特首林鄭月娥於周二（3日）宣布第二階段放寬安排，至今泳池和泳灘的搜尋趨勢最高。康文署昨（4日）表示，由於正為轄下公眾泳池進行池水過濾及消毒程序，最早下周四開放；公眾泳灘則於今日起重開，但只有15個可提供救生員服務，康文署呼籲市民勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。

隨著疫情緩和，各類場地陸續重開，最近一周戲院的平均搜尋熱度最高，戲院自上月21日重開，網民熱搜上映的電影。本月19日起，戲院的入座率將由現時的一半增至85%。另外有不少網民搜尋屆時同樣重開的酒吧、郵輪、派對房間等。

字詞「放寬」的相關搜尋方面，燒烤場、泳池、婚宴等熱度急升。同時有網民搜尋疫苗通行證安排，包括第三針、康復碼、安心出行等措施，平均搜尋熱度較「堂食」和「社交距離」高。

根據第二階段疫苗通行證規定，現時大部分巿民堂食或進入指定場所須接種兩針，本月底改為三針。