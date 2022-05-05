疫情｜首季零售額急跌　服裝珠寶跌得最勁　呢類食物逆市升咁多

反映第五波疫情影響的零售數據出爐。統計處今（5日）公布，首季零售銷貨價值估計按年大跌幅達7.6%。當中，衣物鞋類、珠寶鐘錶的銷貨價值首季均按年大跌超過兩成，而超市等日用必需品的銷貨值就見上升，升幅最大是這類食品。另外網購平台網上銷售值大升超過三成。



統計處公布今年3月零售業總銷貨價值臨時估計為238.1億元，按年跌13.8%。第五波疫情去年底爆發，今年首季零售業銷貨值預計828.6億元，較2021年第四季的947.8億元，下跌119億元，跌幅達12.6%。不過，由於首季數字涵蓋農曆新年，兩季比較數值除了受疫情影響，亦可能會包括其他季節性因素。

大部分消費品銷貨值均下跌，收縮幅度到最大的主要類別是衣物、鞋類及有關製品，今年首季銷貨值按年大跌逾23%，較2021年首季減少逾23億元， 而珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物亦下跌20.4%，銷貨值按年少近20億元。

另一邊廂，超市、藥物及化妝品、新鮮蔬果等銷貨值按年上升，其中新鮮蔬果類升幅最大，首季銷貨值按年升逾17%。

疫情下網上購物變得普遍，今年2-3月零售業網上銷售價值整體市道下跌，不過佔零售業總銷貨價值的比例則見上升，由1月的約9.1%，升至3月的11.7%。今年首季零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升36.3%。

政府發言人指，本地第五波疫情及相關社交距離措施，約束市面人流和打擊消費氣氛，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急跌；而近期本地疫情改善，社交距離措施逐步放寬，加上4月初發放的第一期電子消費券，預料將為零售業帶來支持。