逾5萬學生離港升學　最熱門點英國只排第二　一國家升學人數增6成

今年中學文憑試（DSE）將於7月放榜，一向不少學生有意到海外留學，教育局數據顯示近兩年外地升學的人數增加逾千人，按比例升至首屆文憑試以來最高。究竟現時有多少學生到外地升學？英、美、澳、加等地依然是港人最熱門留學地點嗎？



根據教育局統計，2021年有5645名中六學生到離港升學，2020年有6009名，兩年均較2019年多逾千人。同時中六學生人數持續減少，兩年的離港升學人數佔整體中六約14%，是自2012年起最高。

離港升學的學生中，近年前往內地的學生越來越多，由2019年1229人上升至去年1985人，增加61.5%，現時佔整體離港升學學生約3成半。其次是台灣、英國、澳洲等地向來較熱門的留學地點。

若計算整體高等教育留學生人數，包括高校及研究生，最多人留學的國家是英國、中國內地和澳洲。聯合國教科文組織統計顯示，2019年有超過3.6萬名香港學生在21個國家留學，當中約1.6萬名學生在英國。另外根據立法會文件，截至2020年1月，同樣有約1.6萬名香港學生在內地留學。

近年內地升學人數持續上升，直至2022年1月，在內地高校和研究院就讀的香港學生已達18430人，較上一年度增11.3%。

有港人到外地進修，甚至畢業後移民當地。加拿大政府2021年初推出「救生艇計劃」，港人可透過讀書或工作移民當地。根據加拿大政府數據，截至2021年12月31日，持有有效學生簽證的港人數目急升至7640人，較上一年度增81.5%。

英國和台灣同樣推出相類似的移民計劃，兩地最新香港留學生人數分別上升285和824人。另外，澳洲貿易投資委員會數據顯示，近5年有1.1萬至1.3萬名香港留學生，2021年有約1.2萬名港人入學，較上一年度稍跌430人。