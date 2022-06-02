電費燃料費加價　今年新界九龍人冷氣費貴9%　港島加幅更多

即將踏入炎夏，不過大家開冷氣前或許要先計一計。受俄烏戰爭等影響，港燈及中電兩電燃料調整費近月持續急升，令一般家庭電費較去年貴一至三成。



以最新電費估計，若夏天長開冷氣，港燈用戶每月隨時要較去年多繳交過百元冷氣費，中電用戶冷氣費估計會更高，即看兩電電費加幅，以及今個夏天要交多幾多電費。



市民每期繳交的電費分為基本電費及燃料調整費兩個部分，其中基本電費因兩電決定凍結加價而維持在2021年水平，而燃料調整費就因應國際燃油價格每月調整。

受俄烏戰爭、能源價格急升等影響，今年兩電燃料調整費持續飆升。其中港燈5月每度電燃料調整費升至47.1仙，較年初升72.5%，中電每度電燃料調整費升逾一成至每度電43.2仙。

以一個普通三人家庭每月使用275度電計，港燈用戶電費由2021年5月的202.7元，加至今年5月的332.3元，減去2.8元回扣，即要繳交329.5元，加幅高達35.2%。

中電方面，普通三人家庭一個月電費就由去年5月327.4元，加至368.1元，扣除回扣後需繳交358.7元，加幅9.6%。

至於大家將要多交幾多冷氣費，以一部1.5匹冷氣機為例，每小時耗電量約1,440瓦特，一天運行8小時，一個月開足30天，便會用去345.6度電。按今年5月港燈每度電平均1.35元計（由於計入冷氣用電，故按每月600度用電量計出每度電價格，下同），估計一個月冷氣費達465.9元，較去年358.1元，貴出過百元，加幅達三成。

中電用戶一個月冷氣費，若以去年5月平均電費水平估算，約為438.8元，今年估計增加9%至478.2元。