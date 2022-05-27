日本6月開關港人入境免檢疫隔離　即睇網民最想去邊幾個國家旅行

日本政府宣布6月1日起重新開放旅客入境，所有香港人均可入境時免檢測和隔離，惟出發前72小時需接受核酸檢測，而初期亦只可跟旅行團遊日。事件隨即引起網民熱議，究竟港人最想到哪個地方旅遊？對外遊仍有甚麼顧慮？



本文分析由源大數據xMiner平台提供技術及數據支援



自日本政府於5月17日宣布允許來自美國、澳洲、泰國和新加坡的小型旅行團入境後，在本港網上討論度已急升，翌日正面帖文的數量更大幅增加，不少網民關注何時開放港人入境。

以下分析5月18日至5月26日與外遊相關的網上帖文，來自Facebook、Instagram和討論區，合共1289則主帖及1.3萬則回帖，結果顯示日本旅遊的熱度值最高，其次是美國和泰國。

現時多個歐美國家已放寬入境限制，泰國、新加坡、馬來西亞等地亦可免隔離入境，惟日本、韓國和台灣等港人旅遊熱點的仍未全面開關。

比較網民討論各地旅遊的帖文，澳洲的正面帖文佔比最高，日本的負面帖文佔比則最高，相信主要原因是日本首批開放入境的地方不包括香港。

討論區上熱度最高的數則帖文，不少網民討論回港隔離、檢疫、疫苗接種要求等措施，有網民指「如果番黎唔洗隔離就好喇」、「全球都放寬緊啦」、「一日返香港要隔離一日都唔會去旅行，成本貴咁多點去」，同時亦有網民指「疫情重災地區，暫時唔去住」。