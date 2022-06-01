MIRROR紅館演唱會實名購票10小時才售罄　幾多網民留言買到飛？

【MIRROR/城市電腦售票網/實名制】人氣男子組合MIRROR於7月底至8月初假紅館舉行12場演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》，昨日（31日）早上10時開始實名制公開售票，反應踴躍，大批網民表示未能登入網站。到底網民對是次售票方式反應如何？表示自己「買到飛」的網民有多少？



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MIRROR上月25日宣布，為配合打擊炒賣，將首次採用實名制公開售票，並加開2場粉絲特別場。門票昨早開賣，約37700張門票於晚上售罄。不少網民指網絡大擠塞，未能登入網站，引起多人討論。

是次分析宣布實名制售票後，5月25日下午2時至5月31日的網上帖文，來自Facebook、Instagram和討論區，合共1392則主帖和5萬則回帖。網民最關注實名制安排，其次有黃牛炒賣、購票系統和內部門票的分配。

今次公開發售的座位配額亦是網民焦點，最多人提及剛完成紅館演唱會的張敬軒，指大量較好的位置同樣全屬內部門票，只餘3成門票公開搶購，更將MIRROR比較首個宣布實名制售票的獨立歌手Tyson Yoshi，以及首個以「減價拍賣」方式售票的YouTube頻道「試當真」。

另外，網民亦提及陳奕迅演唱會、黃子華棟篤笑、五月天演唱會等過往紅館演出，表示同樣一票難求、炒價甚高。

公開售票歷時近10小時，直至晚上9時多售票網站顯示門票售罄。網上的正負面帖文分別有約690和1160則，表示「買到」的正面帖文和表示「買唔到」或「放棄」的負面帖文數量相若，但另外有565則提及「買到」的負面帖文，來自「邊個買到」、「冇人買到」、「點解可以買到」等留言。