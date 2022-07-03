香港回歸25年漁業式微　僅餘1125名水上人　最多人從事行業非打魚

香港回歸25周年，由昔日漁村演變至今日的國際金融中心，本地漁業早已日漸式微。上世紀60年代水上人口超過13萬，直至1997年前已跌至約1萬，究竟現時全港仍有多少水上人居於海上？他們是否依然以捕漁為生，還是從事其他職業？



1960年代，香港全盛時期的水上人口達13萬，佔總人口約4%。70年代起艇戶陸續獲政府安排「上岸」，水上人口隨時間漸漸減少，2021年人口普查顯示，現僅剩1,125名水上人，較60年前跌逾99%。

在千名水上人中，約6成人年齡介乎30至59歲，2成屬30歲以下，1成半屬60歲或以上。統計期錄得年紀最大為80歲，15歲以下則有約100名。

行業方面，最多人從事「進出口、批發及零售業」，其次是「運輸、倉庫、郵政及速遞服務業」，水上運輸亦包括在內。總勞動人口有656人，佔水上人口約5成半。

翻查資料，過往水上人多講「水佬話」，為水上人獨特的方言。現時逾9成水上人是華人，部分是外籍家庭傭工。根據歷年人口普查統計，2006年水上人慣用廣州話的人口達2000人。直至2011年，慣用廣州話交談的水上人口大幅下跌近8成，其他慣用語言人數則相若。

漁業日漸式微，政府於2010年至2011年度《施政報告》公布，立法禁止在香港水域拖網捕魚，涉及當時約400艘拖網漁船，以減少海牀及海洋資源受損害。條例最終於2012年底正式實施，影響當時漁業，不少漁民上岸工作或轉營，或是使大量慣用廣東話的水上人口減少的原因之一。