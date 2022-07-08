港人打工賺$100萬要13年！有無方法可立即獲百萬現金上車置業？

香港生活指數高，打工仔要靠薪金儲人生第一個100萬元談何容易？如果不靠父幹，以港人平均月薪約1.7萬元計算，即使不吃不喝全用作儲蓄，也要近5年才儲到百萬元，但人生可有多少個10年去奮鬥呢？到底有無方法可以立即袋走100萬元現金，讓你上車置業，做自己想做的事？



根據統計處最新公布數字，香港人平均月入約1.7萬元，意味若要賺取100萬元，平均需要約5年。（資料圖片）

100萬元是什麼概念？根據統計處最新公布數字，香港人平均月入約1.7萬元，意味若要賺取100萬元，如果不吃不喝，平均都需要約5年！當中若按行業分類，以金融及保險行業最快，只需約3年半即可賺到第一個100萬元。不過考慮到加人工等因素，實際所需時間或較短。

不過以上分析未扣除日常開支，如要儲到100萬元身家，考慮儲蓄比例隨時要花超過10年！根據香港存款保障委員會最新統計，港人平均每月儲蓄6600元，以此推算需要儲足13年才有100萬元儲蓄，假設22歲大學畢業投身職場立即儲錢，都要約35歲才儲到百萬！

唔想等到頸都長？參加「ZA 百萬勁抽」獨贏100萬元！



現在有一個即袋100萬元現金機會了！ZA Bank 推出「ZA 百萬勁抽」，由即日起至8月31日只要用 ZA Card 消費或完成指定任務，即有機會參加抽獎，推廣期內每個月會有一名幸運兒獨得100萬元現金，晉身百萬富翁行列。

ZA Bank 推出「ZA 百萬勁抽」，由即日起至8月31日只要用ZA Card 消費或完成指定任務，即有機會參加抽獎，推廣期內每個月會有一名幸運兒獨得100萬元現金。（ZA Bank）

「ZA 百萬勁抽」參與教學

+ 1

用戶可在7月起參加該活動，用 ZA Card 消費抽取「百萬勁抽券」，以獲得抽獎資格。推廣期內，ZA Bank 將每月隨機抽出 1 個「百萬勁抽券」號碼，該號碼的幸運兒將獨得100 萬元現金。手持愈多「百萬勁抽券」，中獎機會愈高。

保證獲得「百萬勁抽券」的方法

1.用ZA Card消費，並於 48 小時內打開同一部最勁抽機內所有盲盒；或

2.經 ZA Quest 完成下列指定任務︰

●成功開立 ZA Bank 賬戶

●邀請 1 位好友成功開戶 (只限香港居民身分證開戶的用戶)

●用 ZA Bank 賬戶繳交 ZA Insure 保單保費 (只限香港居民身分證開戶的用戶)

●完成「百萬勁抽」專屬任務

有機會獲得「百萬勁抽券」的方法

憑 ZA Card 消費 HKD 10 或以上 ，再參與「最勁抽」。（以每筆合資格簽賬計算）

如何得知中獎結果？



ZA Bank 將於 2022 年 8 月 13 日及 2022 年 9 月 10 日各抽出一位得獎者，得獎者可獨得港幣100萬元現金。ZA Bank 將於當晚在官網丶Facebook 及 IG公布結果，得獎者亦會收到 ZA Bank App 的通知。

每張「百萬勁抽券」只適用於單一月份，即7月獲得的「百萬勁抽券」，只適用於7月份的抽獎。

另外參加者在 ZA Bank 的帳戶狀態，必須保持正常才會獲取獎賞，如果參加者的帳戶狀態為關閉，ZA Bank 保留不再給予獎勵權利而不另行通知，也不會以任何理由及任何形式將獎勵發放到任何其他帳戶。活動受條款及細則約束