倪匡逝世｜11本衛斯理小說列圖書館百大借閱榜　最多人借係呢本

【倪匡逝世】有「香港四大才子」之稱的著名作家倪匡於7月3日離世，享年87歲。倪匡生前寫下300多本小說，不少作品曾被改編成電影及電視劇，其代表作《衛斯理系列》長列公共圖書館書籍借閱排行榜前100位，去年的上榜小說更較2020年多5本，其中以小說《藍血人》和《頭髮》的借閱量最高。



倪匡1960年代開始以「衛斯理」的筆名創作連載科幻小說，其著作以《衛斯理系列》及《原振俠系列》最為人熟悉。去年公共圖書館借閱榜前100位中，有11本小說屬《衛斯理系列》。按最多人借閱的書籍作家排行，衛斯理11本小說年度借閱量達1.7萬，排行第4。

排首位的是亦舒，打入百大榜的19本小說總借閱量達5.8萬，近4年均保持借閱量最多；其次是東野圭吾和金庸，借閱量分別達4.9萬和3.8萬。

單計列入前100位的成人中文小說，2021年亦舒書籍的借閱量較2020年增1.5萬，衛斯理增1.4萬。按增幅比較，衛斯理的總借閱量增逾4倍，主因是入選小說較2020年增5本。

根據2021年度公共圖書館借閱榜，最多人借閱的中文小說依然是金庸的《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》，隨後是亦舒近年新作，包括《仍未後悔》、《針眼》、《無盡香檳》等。