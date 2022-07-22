《怪奇物語》大數據　這角色話題熱度超主角　有1集斷崖式惹負評

Netflix原創科幻恐怖劇《怪奇物語》（Stranger Things）第4季下半部月初播出，隨即登上多地串流榜首，更於有電視界奧斯卡之稱的艾美獎獲得13項提名。《怪奇物語》每季風格都有所不同，不時為劇迷送上驚喜，到底哪一集最深得劇迷歡心？哪一季網絡熱度最高？哪個角色最具好感度？數據還顯示有一集令劇迷極不受落！

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劇集故事背景設定於1980年代的美國小鎮，一次實驗誤將「顛倒世界」（The Upside Down）的大門打開，連串奇怪事情開始發生，而隨著每一季推進，主角們會透過不同歷險將謎團逐一解開。

劇迷最喜歡哪一季？評分網站Rating Graph數據顯示，綜合約68萬則評分，現時最高分仍是第1季，平均有8.8分，該季8集之中最高分的結局篇達9.3分，最低分的第2集也有8.4分。平均分第二高是剛剛播出的第4季（8.7分），至於第2及第3季就分別都有8.5分。

截至7月18日的單集評分數據顯示，第4季第7集評分高達9.6分最高，其次是同季的第4集（9.5分）。而第2季第7集就令劇迷最不受落，是全劇唯一低於7分的一集，僅6.1分。這集講述有超能力的伊萊雯（Eleven）離開小鎮去尋找失散的「姊妹」卡莉，脫離主線劇情，播出時即引起不少討論。

不同角色方面話題度方面，第4季劇心人物麥克絲（Max Mayfield）被大魔王附身，成為最近的討論焦點，分析今年5月初至7月18日本港社交媒體及論壇帖文，麥克絲的討論熱度比伊萊雯還要高。而威爾（Will Byers）的哥哥強納森（Jonathan Byers）近期話題度亦不低。

至於哪個角色最得劇迷歡心？帶領其他小主角勇救威爾的麥克（Mike Wheeler）當然是實至名歸，文本情感分析顯示，近期網上有關他的討論中近9成均是正面。而強納森及活潑幽默的小達斯汀（Dustin Henderson）也甚得劇迷喜歡。

《怪奇物語》首季於2016年上架，第2、3季分別於2017及2019年推出，第4季分上下集於今年5-7月播出，Google香港數據亦顯示劇集的搜尋量逐季上升，除了作品本身口碑不俗，估計也與Netflix在本港用戶逐漸增加有關。

以下為近月本港社交媒體上有關《怪奇物語》的討論關鍵詞：



文中社交媒體分析範圍：2022年5月1日至7月18日，包括Facebook、Instagram、YouTube及討論區，共1,296則主帖及2.7萬則回帖。

