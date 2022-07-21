熊貓安安離世｜今早安樂死　網民感可惜　樂樂盈盈近況同受關注

海洋公園大熊貓安安今早（21日）離世，享年35歲，相當於人類約105歲高齡。陪伴港人23載的安安早前食慾不振，健康持續轉差，園方今早8時40分為牠進行安樂死，不少市民對安安離去感到不捨，即看網絡關注及討論焦點。



▼7月21日 安安與世長辭終年35歲▼



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園方指，安安變得十分虛弱，在人道而言，牠的生命在已走到盡頭，為免牠再受苦，於是忍痛讓安安接受安樂死。安安離世消息於今早9時左右傳出，即引起不少市民惋惜及關注，「安安」及「海洋公園」的網絡搜尋量隨即急升。

安安是全球最長壽的圈養大熊貓，與雌性大熊貓佳佳在1999年3月11日一起抵港，佳佳於2016年逝世，安安則一直陪伴港人23年。數據顯示，有關「佳佳」的搜尋量亦明顯上升，而不少網民亦關心新一代大熊貓樂樂和盈盈的近況。此外，不少人都上網查詢熊貓一般壽命有多少年。

而在討論區上，不少網民表示對安安離去感到不捨，亦有人感激安安生前為大家帶來歡樂；另一方面也有人理性表示，熊貓35歲是十分長命，可謂「笑喪」。