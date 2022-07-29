MIRROR演唱會意外　重組網民反應時序　誰人最先呼籲停轉事發片段

第4場MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）10時許發生嚴重意外，表演期間一塊大型熒幕下墜並撃中2名舞蹈員，MakerVille行政總裁魯庭暉今日（29日）凌晨在醫院外鞠躬致歉，表示定會徹查原因。現時傷者李啟言（阿Mo）留醫深切治療部，另1名傷者張梓峯則受輕傷。



意外瞬即成為網上焦點，由網民瘋傳消息，議論舞台安全和各方責任，到陸續呼籲刪除相關影片，減低不安，並為傷者祈禱集氣等，涉及逾10萬個回應。到底網民一夜間的反應有何轉變？現時網民最關注甚麼？



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以下分析昨晚意外發生後的網上反應，截至今早約11時，Facebook、Instagram和討論區合共有1815個相關主帖及10萬個回帖。

網民關注舞台安全問題 花姐討論熱度最高

意外發生後，網民最關注紅館舞台安全問題、政府事前批核工作，以及2位受傷舞蹈員情況。MIRROR經理人黃慧君（花姐）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、其中一位受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）等人的熱度急升。

另外，演唱會前已傳出綵排時因舞台機關操作出錯而令舞蹈員受傷消息，曾出帖發聲、首場表演時亦險跌倒的MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong），以及受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）的女友COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）等人亦同受網民關注。

多名藝人發帖文為傷者集氣

意外發生後，事發經過影片在網上瘋傳，有觀眾和網民感不安和擔憂，提及「驚」、「恐怖」、「慘」、「不安」等字眼。直至約11時開始，由歌手張敬軒、舞台劇演員梁祖堯等人帶頭在社交媒體平台發帖為傷者祈禱和集氣。

約凌晨2時許，古天樂於發帖呼籲停止轉發不安片段，為傷者祈福。及後陸續有不少網民響應，自行刪除相關片段或相片，以及呼籲他人停止轉發。

香港紅十字會亦表示，已因應狀況啟動「Shall We Talk」心理支援熱線，為有需要人士提供情緒支援，又建議因事件感到困擾的人，應暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞，找朋友傾訴或陪伴，照顧自己並盡可能休息。