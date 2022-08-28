口罩比併｜消委會測試30款顏色口罩　呢6款獲滿分　6款含菌量超標

【口罩／消委會／立體口罩】本港新冠肺炎疫情仍然反覆，口罩是抗疫日常必不可少裝備，惟市面上口罩款式眾多，平面口罩、3D立體口罩又要如何選擇？消委會就測試了市面30款顏色或圖案口罩，當中6款獲得最高5星評分，但有6款口罩含菌量超出歐盟標準，購買時要注意！



先看各款口罩樣式▼▼▼

消委會於2022年4月至6月，以從百貨公司、家品店、口罩專門店或口罩公司官方網站等零售點，購買30款即棄彩色或圖案口罩測試，包括28款聲稱香港製造及2款聲稱內地製造，每盒售價39元至198元，平均每個口罩售價則由1.5元至9.8元。

其中6款獲最高分5星評分，你正使用的口罩有多少分呢？▼▼▼

消委會指出，以性價比計，「世安堡」和「Simply Mask」的平面口罩在各測試項目均有良好表現，BFE和PFE都符合聲稱，價格亦較廉宜，每個口罩平均2元。立體口罩方面，消委會表示「威信科技」在各測試項目均有良好表現，不過平均每個售價4元，較平面口罩貴。

消委會性價比之選▼▼▼

6款口罩含菌量超歐盟標準



消委會指出，大部份口罩型號的每克細菌菌落總數都低於歐盟EN 14683的限量30，整體表現令人滿意，惟有6款型號每克細菌菌落總數高於30，分別是「Stand Out」、「CASETiFY」、「本土好罩」、「救世」、「H-PLUS」及「Medox」，每克細菌菌落總數由65.1至>219.9，當中以「CASETiFY」每克細菌菌落總數最高。

6款含菌量超歐盟標準的口罩▼▼▼