港人年棄2.4萬噸紙包飲品盒　等於24億個　一文看清7年回收發展

全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日表示不獲科技園公司續租，回收廠或將面臨關閉。回顧近年喵坊和環保團體的工作，令紙包飲品盒由丟到堆填區的垃圾，變成可回收物料，更開始建立循環經濟，若廠房最終關閉，將有多少紙料被棄置？全球的回收情況又如何？以下一一解答！



根據2020年《香港固體廢物監察報告》，紙料夾層包裝棄置量總達2.4萬噸，包括6成家居及4成工商業廢物，共佔都市固體廢物0.6%。假設1個250毫升的鋁箔盒包裝約重10克計算，2.4萬噸便相等於約24億個，以全港264萬住戶計算，平均每戶每日棄置近2.5個盒。

香港近年紙包飲品回收發展 喵坊2019年10月開幕

喵坊於2019年10月在元朗工業邨設廠開幕，至2022年不獲續約。（資料圖片／鄭子峰攝）

喵坊是香港首間紙包飲品盒回收漿廠，每日回收約20萬個飲品盒及10噸廢紙，會將廢紙運到越南再造日常用品再於本港銷售。喵坊成立前，香港沒有循環再造紙包飲品盒的設施，紙包飲品被列為不可回收的垃圾，大多直接送到堆填區棄置。

2016年起，環保團體綠色力量推行不同試驗計劃，短期在學校、餐廳、酒店等試行回收紙包飲品盒，但需運到外地再造。此外，多年來環團爭取將紙包飲品引入生產者責任制，但現時紙包飲品盒未被政府納入機制。

直至2019年10月，喵坊正式開幕，同時作教育中心推廣回收概念，同月，維他奶香港與喵坊合作，在中小學、商場、公司等收集紙包盒，環保署「綠在區區」亦加入紙包飲品盒回收，收集後送往喵坊。

各地紙包飲品盒回收率差距大

喵坊一日可回收約2至3噸紙包飲品盒，但香港大部份紙包飲品盒都被棄於堆填區。（資料圖片／鄭子峰攝）

目前喵坊一日回收約2至3噸紙包飲品盒，以2020年2.4萬噸棄置量推算，回收率約為3%至4%，即絕大部份的紙包盒都被棄於堆填區。根據綠色力量及歐洲組織過往統計，全球回收量最高之一的德國回收率達75%。亞洲方面，日本、台灣、內地則分別有45%、30%和10%。其中，內地2020年正式公布實施《飲料紙基複合包裝生產者責任延伸制度實施方案》，目標2025年紙包飲品盒回收率達4成。

至於香港，若喵坊年底關閉，本港紙包飲品回收將出現空窗期，直至另一個位於環保園、今年動工興建的紙漿廠2025年啟用。