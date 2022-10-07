英國升學│英大學生月均開支1萬港元　倫敦非最高　這城巿指數最低

英國向來是港人的留學熱門地點，加上英國放寬港人BNO簽證限制、近日英鎊匯率急跌，增加不少人前往英國升學意欲。英國有機構發表2022年「學生生活指數」，比較當地21個城巿的大學生開支和收入，其中愛丁堡的生活指數超越倫敦成為最高，威爾斯首都卡迪夫則是最低，適合學生求學居住。



英國國民西敏寺銀行今年6月至7月訪問2,964名在英國上學的大學生，以每月平均生活及租金開支佔每月收入計算生活指數，結果顯示今年平均生活指數較去年下跌22%，代表生活開銷負擔下降。

21個城巿中，威爾斯首都卡迪夫的生活指數最低，其次是劍橋和修咸頓。最高的則是愛丁堡，達1.02，即開支更高於收入，倫敦則排行第5。

各城巿大學生平均每月開支 李斯特多劍橋1倍

單計租金和日常開支，學生的每月平均開支折合約1萬港元，但不同城市的差異頗大，卡迪夫的每月支出並非最低，反而倫敦、愛丁堡和劍橋的開支最少，其中劍橋和愛丁堡的租金支出更是21個城巿中最低。不過，愛丁堡、倫敦和劍橋，連同蘇格蘭格拉斯哥是英國學生收入最少的4個城巿，相比下生活指數不是最低。

至於租金最貴的城巿則是曼徹斯特和高雲地利，連計其他開支分別排第2和第3名，稍低於李斯特。

超巿日常用品消費及交通佔最大開銷

按學生的開銷細項比較，在超巿購買食品、洗浴和家用居佔最大部分，其次是水電媒油和互聯網的帳單費用，分別達76和56英鎊。至於交通方面，旅行時駕車、公共交通和平日上學的交通開支合共達125.2英鎊，相等於超過1,100港元。