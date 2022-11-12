9月物價升4.4%創6年新高　全因這項狂飆1400%！統計處解畫原因

統計處早前公布2022年9月綜合消費物價指數按年急升4.4%，是自2016年8月、即六年多以來最高升幅，並主要因一項使費價格按年飆升逾1,400%所致！雖然統計處有解釋今次物價指數升幅較大原因，但市民多項日常所需使費如電費、住屋、食品等都同時勁加，令基層市民生活百上加斤，即看9月物價飆升原因、哪項使費升得最勁，以及有哪些消費品變得更抵。



統計處表示，今年9月綜合消費物價指數按年上升4.4%，較今年8月份的相應升幅（1.9%）為高。至於9月份升幅為何偏高，統計處指，這是由於去年9月房委會豁免公屋租金令比較基數較低，導致公營房屋租金物價飆升1404.8%、即約14倍，繼而拉高整體物價指數升幅。

然而，即使撇除上述公屋租金的異常變動，其他多項市民日常使費類別價格均同時上升，包括電力、燃氣及水價格按年急升14.5%、整體住屋（包括公營及私營房屋租金、管理費等）升6.4%、基本食品升4.4%、外出用膳及外賣升3.5%、衣履升3%等。而當中食品及住屋兩項本身於整體開支中佔比較大，影響亦相對放大。

個別消費品的價格變動方面，升幅較高的包括有因疫情平穩而需求急增的娛樂及假期（19.7%）及進出香港交通費用（16.1%），以及受國際能源價格飆升影響的電力（18.9%）及汽油（14.3%）等。

而價格下調的消費品則包括嬰兒衣物（-8.6%）、影音器材（-7.1%）、豬肉（-5.2%）、資訊科技及電訊設備（-4.3%）等，可謂抗通脹之選。