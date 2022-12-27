內地1.8開關　港網絡指定診所搜尋飆　簡體字熱搜這款新冠特效藥

國家衞健委昨（26日）公布重大防疫措施調整，包括於明年1月8日起取消入境核酸檢測要求、入境人士不再需要集中隔離，不再劃分密切接觸者等，屆時將結束三年疫情管控，正式「開關」。

消息一出，網民即熱搜，數據亦透露除了必理痛、退燒藥外，有一款新冠特效藥搜尋熱度亦飆升！



衞健委新方案將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，並將由明年1月8日起對疫情改以「乙類乙管」方式防控，包括取消入境後核酸檢測和集中隔離，健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，即可直接進入社區。

而入境前48小時核酸檢測要求仍維持，持陰性結果可入境，相關檢測結果須於海關健康申明卡中填寫，毋須向中國駐外使領館申請健康碼。同時將有序恢復中國公民出境旅遊等。

新措施昨晚11時左右公布，「內地」、「通關」等關鍵詞隨即成熱搜，而「新冠」的搜尋量亦升至近期新高。

數據顯示，「新冠」相關急升搜尋由過去一周主要是網絡流傳未經證實的資料，包括「白肺」圖、感染新冠應否「洗澡」等，以及網絡熱門詞「楊過」的意思（註：即「陽過」諧音）。至過去一天，轉為由「新冠診所名單」登上榜首，另外輝瑞藥廠出產的新冠特效藥帕克斯洛維德（Paxlovid）搜尋亦突然飆升，包括「paxlovid hk」、以簡體字搜尋的「輝瑞特效藥香港」、「輝瑞新冠特效藥」「輝瑞」等。

隨著內地放寬防疫措施，確診人數增加，退燒藥、新冠特效藥等需求急升，近期內地網絡湧現不少境外藥物代購的帖文，本港亦出現退燒藥搶購潮。至於本港新冠口服藥仍列為處方藥品，需經醫管局以及名單所列醫生處方。