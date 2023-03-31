本港IG網紅廣告額超$4億　媽媽級女神量最多　Day@COLLAR互動率高

不少藝人都有經營社交媒體Instagram帳戶，晉身網紅（KOL）行列接廣告。《香港01》與媒體分析公司Cloudbreakr及市場研究公司Nimbus Insight聯手發布「香港意見領袖及網紅營銷調查」，2022年受疫情和男團MIRROR演唱會意外影響，本地IG網紅廣告按年下跌8.5%達4.2億元。按廣告數量計算，最多廣告的並非當紅男團MIRROR的成員，而是一位媽媽級女神，而貼文互動量最高的則是女團COLLAR成員許軼（Day）。



是次研究覆蓋逾1.2萬個網紅及超過4,000個品牌專頁2022年的數據，以及於2022年12月以線上問卷方式所收集的3,388名受訪者意見。儘管廣告規模下跌，但整體市場仍然活躍，全年吸引多達1,576個商戶投放廣告，並有4,553名IG網紅參與其中。

去年上半年本港經歷第五波疫情，及後逐走向復常，IG廣告市場走勢亦與疫情同步。數據顯示，2022年1月投放於IG網紅的廣告額達4,799萬元，其後一度跌至3月只有2,082萬元，4月方見扭轉。及至7月底MIRROR演唱會事故發生後，8月廣告額按月下跌14%至3,275萬元，其後逐步回升年底每月逾4,000萬元。

Cloudbreakr營運總監陳慶達先生表示：「隨著香港取消大部分防疫措施，消費者的信心和消費行為正在逐漸回歸正常，香港的網紅營銷市場正在以強勁的速度增長，特別是美容、化妝品行業及手錶、珠寶行業。根據市場研究和數據分析，我們可以預見到品牌將投入更多的資源來發展他們的網紅營銷策略。預計2023年香港網紅營銷廣告額將會比往年升兩成，達至$5億。」

倪晨曦Elva廣告貼文量最多 MIRROR Anson Lo排第5

至於哪位名人與品牌合作次數最多？統計發現，「靚媽」倪晨曦IG全年有95則廣告貼文排第1、第2名是有90則的王丹妮、第3名是有55則的吳家忻（Kayan9896）、第4名是鄭秀文（Sammi）。

排名最高的MIRROR成員是排第5位的盧瀚霆（Anson Lo），他的IG全年共有45則廣告，比排第6的姜濤（40則）稍多。其餘上榜名人有第7位為同是「造星」出身的張天賦（MC）、第8位是呂爵安（Edan）、第9位COLLAR成員許軼（Day）、第10位張敬軒。不過上述排名僅按貼文數量計，未包括各人廣告收入情況。

另外以粉絲參與程度比較，許軼廣告互動率高達13%，超越一眾「造星」同門師兄，包括第2位張天賦（7.1%）、第3名盧瀚霆（7.1%）、第4名呂爵安（7%）、第6名姜濤（4.8%）。

高級時裝、美容化妝品、服裝鞋履佔近半IG廣告金額

行業方面，去年於IG名人專頁上投放廣告金額的高級時裝（8,520萬元）、美容及化妝品（6,970萬元）、服裝鞋履（4,840萬元）；上升最多的是健康及保健（196%）、家庭用品（43%）、金融服務（38%）。

到底IG廣告最能號召消費者購買哪些商品？研究發現，受訪者半年內因網紅分享內容而購買食品（包括餐廳用餐，下同）的比例高達49%，其次是電子產品及旅遊服務（包括住宿、交通及景點）；其中男士最常購買電子產品、食品、旅遊服務等，女士則較常購買食品、美妝產品、旅遊服務等。

至於消費者會花多少錢？數據顯示，半年內花費1元至1,000元的受訪者佔32%，1,001元至5,000元亦佔32%，花費超過5,000元的則超過兩成。