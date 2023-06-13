先買後付比併　有平台1分鐘批核$0手續費　開戶可搶30%超高活期

「先買後付（Buy Now, Pay Later或BNPL）」成為近年新興消費模式，不少網上平台、虛擬銀行均推出相關服務，讓消費者可「先享受、再付款」，購物時更具彈性。不過各平台或銀行的免息期數、最低消費、申請批核時間、覆蓋商戶等均有不同，部份更會有「隱藏」收費！本文比較不同PayLater服務和傳統信用卡分期，助讀者了解如何「先買後付」最精明！



「先買後付」一般是指消費者購物付款時即享免息分期，毋須即時支付全部費用；若於免息期內繳清款項，更毋須支付額外費用，讓消費者在財務上更具靈活性。

現時本港主要提供「先買後付」服務的包括螞蟻銀行（香港）Ant Bank PayLater、livi PayLater、Mox，以下將由開戶速度、各項利息收費、覆蓋範圍等方面，比較以上三者與傳統信用卡分期。

開戶便捷度：最快可一分鐘批核兼毋須身份證明

比較開戶流程，傳統信用卡申請批核需時可長達數星期，而虛擬銀行更多利用創新金融科技，節省審批時間。其中Ant Bank PayLater早前完成產品升級，讓已完成身份認證的AlipayHK用戶，無需提交身份證明文件，最快1分鐘完成Ant Bank PayLater（以及存款寶+活期賬戶）開戶批核，過程只需4步。

⚡1分鐘開戶流程⚡



使用方便度：有平台可即時一鍵分期

對於消費者而言，使用「先買後付」服務是否簡單快捷、覆蓋多少商戶亦是考慮因素之一。

若以使用「先買後付」時的方便程度而言，Ant Bank PayLater相信最簡單直接，因為消費者購物滿100元或以上，並選擇以AlipayHK支付，即可選用Ant Bank PayLater即時選擇分期期數，比起Mox和livi PayLater均需事先申請指定虛擬信用卡更便捷。其中Mox設最低消費400元，並要求消費者每次購物後於App內申請。

⚡AlipayHK一鍵分期⚡



商戶覆蓋範圍方面，傳統信用卡分期付款大多涉及利息、前期收費及手續費等額外費用，而「先買後付」服務亦有類似情況，以港人常用的網購平台淘寶為例，三個主要「先買後付」服務平台中，只有用AlipayHK以Ant Bank PayLater可以每月無上限免手續費，其餘兩個平台均需收取2.5%手續費及相關費用。另外，幾乎所有AlipayHK本地網上商戶均可使用Ant Bank PayLater，而使用場景亦正陸續增加。

收費：Ant Bank PayLater 3個月免息分期兼$0平台手續費

對於精明的消費者而言，使用金融產品必定關注各項利息和相關費用。傳統信用卡一般只能在指定大型商戶才可申請免息分期，而且有機會收取各種前期費用和手續費。

至於虛擬銀行的PayLater服務則多數有免息分期優惠，例如Ant Bank PayLater提供免息兼免平台手續費3個月分期，livi PayLater 3個月分期亦可免手續費。不過，有部分平台即使允許消費者提前還款也會收取額外費用，亦設有逾期還款收費等，建議大家細心留意。

PayLater服務為消費者提供更靈活支付方式。（資料圖片/Getty Images）

Ant Bank PayLater6月迎新優惠 開戶送300元淘寶禮券迎6.18淘寶節

迎新優惠方面，不少平台都會以購物回贈吸引新客戶，缺點是要先花錢才可享有；而Ant Bank PayLater於6月份推出高達300元購物現金券，以及高達30%存款年利率的雙重迎新優惠（詳情），相當吸引！

1. 高達300元的購物禮券4選1，適逢淘寶618購物節，淘寶購物禮券加碼至300元（獎賞資格：只需於6月份首次開通Ant Bank PayLater）



2. 高達30%存款寶活期存款年利率（獎賞資格：只需於6月份首次開通Ant Bank PayLater並使用Ant Bank PayLater消費一次，再於6月20日或30日中午12時進入AlipayHK指定頁面，即有機會獲得；另外亦設人人有份的存款寶優惠年利率，額外息率高達5%-7%。）



Ant Bank PayLater於6月份推出高達300元購物現金券，以及高達30%存款年利率的雙重迎新優惠。（螞蟻銀行（香港）提供）

值得一提的是，存款寶是螞蟻銀行的高息活期存款產品，賺息之餘，亦可用作Ant Bank PayLater自動還款戶口，可助「大頭蝦」一族避免忘記還款的煩惱。

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