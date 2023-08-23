港島月租迷你倉價錢比併　儲存易集團中心　首創全棟式儲存倉服務

香港居住環境狹窄，不少人會租用迷你倉放置物品，增加家居空間，但迷你倉種類繁多而且質素參差，除考慮價錢外到底應該如何選擇？現時除了一般儲存倉外，有部份公司也會提供專門讓客戶儲存單車、文件、書籍的專門迷你倉，近期有公司更於港島東開設極罕見的全棟式迷你倉中心，提供專門供客戶儲存名錶、手袋、衣物等貴重物品的專門珍藏大型保險櫃，令客人可儲存體積較大而貴重的物品。以下會從迷你倉的價錢、配套及服務，分析和比較市面3間主要迷你倉公司於港島東的服務。



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港島迷你倉價錢及儲存迷你倉大比併 Storefriendly儲存易集團中心 全棟一站式多元化儲存方案

現時迷你倉公司提供的迷你倉種類繁多，除了按面積大小提供一般儲存倉供客人存放物品外，近年亦推出不少具特定用途的迷你倉。比較Storefriendly儲存易、蘋果迷你倉和24 STORAGE三間公司於港島東的分店（分別為Storefriendly儲存易迷你倉筲箕灣集團中心、蘋果迷你倉柴灣分店、24 STORAGE柴灣迷你倉），均有提供單車倉、文件倉、搬屋短租倉，而儲存易和蘋果迷你倉亦設有服裝倉。

不過，當中只有Storefriendly儲存易迷你倉筲箕灣集團中心提供「大型保險櫃」，可讓客戶儲存名貴或具紀念價值物品，例如：名牌手袋、名錶、金器、身份証明文件或樓契等，其大型保險櫃位於自置全棟物業，設有全方位智能保安系統，提供最高級別保障，與一般位於某層工廠大廈的迷你倉截然不同。

Storefriendly 儲存易「大型保險櫃」媲美銀行夾萬，設有全方位智能保安系統，提供最高級別保障。（Storefriendly 儲存易提供）

物流機械人存取 無人接觸保障私隱

每個櫃設有獨特隔間，備有旋轉衣架、抽屜等，方便客戶儲存不同類型的珍藏。而且存放在非開放的無人區域，只需透過應用程式預約指定取存時段，智能物流機械人便會自動將保險櫃運送至存取點，加上保險櫃本身設有門鎖，需另外拍卡或人臉識別，能達致雙重保險，同時保障用家私隱。儲存空間亦設置物聯網（IoT）能源管理系統，24小時精準控制溫度及濕度，維持最佳存放環境。

每個櫃設有獨特隔間，備有旋轉衣架、抽屜等，方便客戶儲存不同類型的珍藏。（Storefriendly 儲存易提供）

書本倉變身成私人圖書館 可即場閱讀

另外，三間公司的港島東分店均設有書本倉，方便客戶收藏書籍，騰出家居空間，當中Storefriendly儲存易明顯勝人一籌，除了附設書架方便整齊陳列書本，全天候恆溫及恆濕系統亦可減少書本氧化變黃，最特別的是，書本倉內設有軟座，打開倉門即變為私人圖書館，供書迷即場閱讀。另外，已附設多層文件架的迷你倉更為港島區辦公室客戶解決囤積文件的問題，為辦公室騰出更多空間，減低焗促感。

迷你倉規模、配套及服務比併 Storefriendly儲存易全港首設全楝式自置物業 全港分店最多

除了比較迷你倉種類外，建議大家都要留意迷你倉的整體設施配套。比較三間迷你倉的港島東分店，免費Wi-Fi、手推車、設有休閒區已是基本配套；另外Storefriendly儲存易和蘋果迷你倉均標榜有提供恆溫恆濕設備。

自設停車場 配置充電車位

但當中只有Storefriendly儲存易迷你倉筲箕灣集團中心是該公司的自置物業，鄰近筲箕灣港鐵站，服務範圍覆蓋筲箕灣及西灣河一帶的居民及商戶。中心24小時開放並附設獨立停車場供租倉顧客免費泊車45分鐘，同時設有充電車位方便駕駛電動車的顧客。私人管理模式與24小時智能卡及人面識別進出存取，令不同用家尤其是女士們，都可隨時安心進出存取物品。

Storefriendly儲存易迷你倉筲箕灣集團中心推限時五折優惠

現時Storefriendly儲存易筲箕灣集團中心更推出限時折扣優惠，除了租用迷你倉價錢低至5折之外，店內亦有其他激筍優惠，立即預約參觀：https://bit.ly/47y98Tq

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