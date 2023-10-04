電子支付平台比併　信用卡手續費成新常態　即看免手續費方法！

疫情後巿民消費模式現新常態，尤其在政府派發電子消費券的推動下，習慣使用電子支付平台的巿民和商店愈來愈多，一機在手隨時購物付款。雖然買得方便，但市民都要留意，不少平台已陸續開始收取使用信用卡的手續費，以下比較不同平台的手續費水平及細節，即睇點揀點用先算最精明！



現時本港電子支付不止提供網上及實體商店消費服務，用家還可用作生活賬單繳費、淘寶購物、跨境消費等，十分方便，惟市民選用時，要多了解各平台的手續費情況。以下先比較AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe及八達通的各項手續費，「一表睇清」哪個最切合你的支付需要。

實體網上消費+淘寶購物 AlipayHK可用範圍最廣

首先，四個支付平台均可於網上及實體商店消費，其中AlipayHK及WeChat Pay HK不設增值或儲值上限，AlipayHK及Payme則支援淘寶購物。另外，除Payme外，AlipayHK、WeChat Pay HK及八達通均可用於繳付水電煤等生活帳單及內地消費。總括而言，AlipayHK的可用範圍最廣。

手續費各不同 留意指定信用卡免手續費

比較網上及實體商店消費，基本所有平台每月3000元或以下的消費均免手續費，其中，AlipayHK超額部分收取2.5%手續費，但有3張指定信用卡免手續費，屬四個平台中最多。

不少港人愛淘寶，在各個電子支付平台中，要數AlipayHK手續費最低，手續費0%至1.5%，同樣設指定信用卡免手續費優惠，其他支援淘寶的平台一般收取1.5%手續費。

AlipayHK付款方式比較 信用卡回贈一覽



在多個使用AlipayHK付款的方法中，例如銀行信用卡、餘額或銀行賬戶等，到底哪個最划算？以下列出各個渠道的手續費詳情，個別發卡機構及AlipayHK更有回贈。